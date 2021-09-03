Gürcistan'da son 24 saatte 86 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

Gürcistan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 86 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet tarafından oluşturulan "stopcov.ge" internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, son bir günde ülkede 3 bin 34 kişide Kovid-19 tespit edildi, 86 kişi öldü.

Bugüne kadar 559 bin 811 vakanın tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle 7 bin 649 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, ülke genelinde günlük vaka sayısında son zamanda düşüş kaydedildiğini belirterek gelecek iki haftada günlük ölüm sayısında da azalma olabileceğini ifade etti.