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Gürcistan'da teleferikte mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Gürcistan'da teleferikte mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı

06.02.2022 19:36
Gürcistan'da teleferikte mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı

Gürcistan'ın Bakuriani kayak merkezinde elektrik kesintisi nedeniyle duran teleferikteki 25 kişi kurtarıldı.

Gürcistan'ın Bakuriani kayak merkezinde elektrik kesintisi nedeniyle duran teleferikteki 25 kişi kurtarıldı.

Ülkenin önemli kayak merkezilerinden Bakuriani'deki Mitarbi teleferiğinde akşam meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle 25 kişi mahsur kaldı.

Gürcistan Dağ Tesisleri Geliştirme Şirketinin yaptığı açıklamada, teleferikte mahsur kalanların kurtarıldığı belirtilerek, "Mitarbi teleferiği voltaj düşüşü nedeniyle geçici olarak durdu. Durma anından itibaren tatilcilerin teleferikten güvenli şekilde çıkarılmasını sağlamak için tüm kurtarma görevlileri seferber edildi. Kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı." ifadesi kullanıldı.

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Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da teleferikte mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürcistan'da teleferikte mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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