Gürcistan'da Türk Okçuluğu kursunun ilk mezunları sertifikalarını aldı - Son Dakika
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Gürcistan'da Türk Okçuluğu kursunun ilk mezunları sertifikalarını aldı

08.03.2022 17:04
Gürcistan'da Türk Okçuluğu kursunun ilk mezunları sertifikalarını aldı

Gürcistan'ın Marneuli kentinde, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından açılan Geleneksel Türk Okçuluğu kursunun ilk mezunları sertifikalarını aldı.

Gürcistan'ın Marneuli kentinde, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından açılan Geleneksel Türk Okçuluğu kursunun ilk mezunları sertifikalarını aldı.

Çoğunlukla Azerbaycan asıllı Gürcistan vatandaşlarının yaşadığı Marneuli'de düzenlenen törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Büyükelçilik Eğitim Müşaviri Yüksel Kara, Tiflis YEE Müdürü Ali Oğuzhan Yüksel, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Tuba Özütok, yerel belediyenin yetkilileri ile kursiyerler katıldı.

Büyükelçi Yazgan, törende yaptığı konuşmada, her bölgenin kendine ait bir gelenek ve kültürü olduğunu, ancak Orta Asya'dan Balkanlara kadar dil, müzik ve spor gibi alanlarda ise ortak yönlerin bulunduğunu söyledi.

Benzer kültür ve geleneklerin halklar arasındaki ilişkilerin de gittikçe gelişmesini sağladığını kaydeden Yazgan, Türk okçuluğu kursu gibi faaliyetlerle Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye'nin kültür köprülerinin güçlendiğini söyledi.

Türk okçuluğun belirli bir stil ve tekniği olduğunu ifade eden Yazgan, "Bu teknik hızlı, hedefli ve disiplinli olarak sürekli çalışılarak kazanılan bir teknik." dedi.

YEE Müdürü Yüksel ise Türk geleneksel okçuluk kültürünün Gürcistan'da yaşatılmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Ok atma yarışmasının da düzenlendiği etkinlikte daha sona kursiyerlere sertifikaları verildi.

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Azerbaycan, Yunus Emre, Gürcistan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da Türk Okçuluğu kursunun ilk mezunları sertifikalarını aldı - Son Dakika


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