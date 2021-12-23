Türkiye- Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması 13. Ortak Komite Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması 13. Ortak Komite Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Yardımcısı Genadi Arveladze'nin başkanlığında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapıldı.

Basına kapalı ve yaklaşık 4 saat süren toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra mevcut yıllık ticaretin artırılması, ulaştırma gibi konular etraflıca görüşüldü.

Tuzcu Tiflis'te Türk ve Gürcü iş adamlarıyla bir araya geldi

Öte yandan, Tuzcu, Gürcistan ziyareti kapsamında, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programda Türk ve Gürcü iş adamlarıyla bir araya geldi.

Büyükelçilikteki programın açılışında konuşan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türkiye ile Gürcistan'ın iki stratejik ortak ülke olduğunu, ticari ilişkilerin de gittikçe geliştiğini ifade etti.

Son 30 yıldır ticaret ve yatırımlara emek veren, Gürcistan'da Türk markalarını tanıtan, Türkiye'yi ve Gürcistan'ı temsil eden iş adamlarının birbirlerini daha yakından tanıması amacıyla bugün bir araya geldiklerini aktaran Yazgan, ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayan iş dünyasının temsilcilerine gösterdikleri faaliyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Tuzcu ise Türkiye ile Gürcistan arasındaki yıllık ticaret hacminin önemli kısmını oluşturan şirketlerin temsilcileri ile Tiflis'te buluşmasının önemli ve etkileyici olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki yıllık ticaret hacmini 3 milyar dolara kadar artırma ortak hedefi taşıdıklarını dile getiren Tuzcu, bu yönde çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Tuzcu, "Serbest ticaret anlaşması imzalandığında ticaret hacmimiz sadece bir milyar dolardı ve bunu iki katına çıkardık. Bunu çok daha fazla ileriye beraber taşıyacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Tuzcu, Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin mükemmel şekilde gelişmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Bizim Gürcistan'la stratejik ilişkilerimiz var. Siyasi ilişkilerimiz mükemmel. Gürcistan, dünyada kimlikle gidebildiğimiz birkaç ülkeden biridir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tuzcu ile Yazgan programa katılan iş adamlarına Türk-Gürcü ekonomik ilişkilerine sağladıkları katkılardan dolayı "Teşekkür Sertifikası" takdim etti.