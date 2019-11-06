Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da "Türkiye Haftası" etkinlikleri başladı
Son Dakika Güncel Gürcistan'da 'Türkiye Haftası' etkinlikleri başladı

Gürcistan'da "Türkiye Haftası" etkinlikleri başladı

6 saat önce

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "Türkiye Haftası" etkinlikleri "Göbeklitepe" konferansı ve fotoğraf sergisi ile başladı.

Gürcistan'da

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "Türkiye Haftası" etkinlikleri "Göbeklitepe" konferansı ve fotoğraf sergisi ile başladı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Gürcistan Milli Müzesi'nde düzenlenen etkinliğin açılışına Gürcistan Milli Müzesi Genel Müdürü Davit Lortkipanidze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel, Şanlıurfa Müze Müdürü ve Göbeklitepe Kazı Heyeti Başkanı Celal Uludağ ve çok sayda davetli katıldı.

Lortkipanidze, konferansta yaptığı konuşmada, milli müze olarak Türkiye ile uzun yıllardır işbirliği yaptıklarını ifade etti. Tiflis'te böylesi bir etkinliğin düzenlenmesinin bu ilişkileri daha yüksek seviyeye getireceğini kaydeden Lortkipanidze, Göbeklitepe'nin dünya için çok önemli bir miras olduğunu dile getirdi.

Müsteşar Sevim ise Yunus Emre Enstitüsünün çeşitli ülkelerde etkinlikler düzenleyerek, Göbeklitepe'yi tanıttığını vurgulayarak, "Göbeklitepe çok önemli bir kültürel mirasımız." dedi.

Uludağ ise Göbeklitepe hakkında katılımcılara bilgi vererek, "Göbeklitepe şimdiye kadar bilimsel araştırmalara göre bulunan en eski tapınaklarda biri." diye konuştu.

Konferansın ardından Göbeklitepe ile ilgili fotoğraf sergisi gezildi.

Etkinlik 9 Kasım'a kadar devam edecek.

Göbeklitepe, Gürcistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:26 Kaynak: AA
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