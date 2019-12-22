Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Direktörü Selçuk Baş ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak oylarını kullandı.

TMV Gürcistan Direktörü Baş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Baş, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşamda İsa Terli'nin " İstanbul'un incisi", sporda ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Burada AA muhabirine konuşan Baş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, " Anadolu Ajansı'nın (AA) foto muhabirleri dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek zor şartlar altında bizlere haber ulaştırıyorlar, kendilerine şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Fotoğraf oylamasına katılan YEE Tiflis Koordinatörü Yüksel ise oyunu, haber kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün " Çukurca'da çeltik tarlası", sporda da Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Oylaması ardından konuşan Yüksel, AA'nın düzenlediği fotoğraf oylamasına büyük bir zevkle katıldığını kaydederek, "Gerçekten birbirinden güzel fotoğraflar var, açıkçası seçmesi de çok zor oldu. Buradaki bütün muhabir arkadaşlarımızı da kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.