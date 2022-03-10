Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili, ikinci kez başladığı açlık grevine son verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili, ikinci kez başladığı açlık grevine son verdi

10.03.2022 19:32
Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili, ikinci kez başladığı açlık grevine son verdi

Gürcistan'da 1 Ekim 2021'de gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin, 21 Şubat'ta ikinci kez başladığı açlık grevine son verdiği bildirildi.

Gürcistan'da 1 Ekim 2021'de gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin, 21 Şubat'ta ikinci kez başladığı açlık grevine son verdiği bildirildi.

Rustavi kentindeki 12'nci hapishanede bulunan Saakaşvili, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Şubat'ta bir kez daha başladığı açlık grevini sonlandırmaya karar verdiğini belirtti.

Ukrayna vatandaşı olan, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapan, Gürcistan'da tutuklanmasına rağmen hala bu görevde bulunan Saakaşvili, açlık grevine, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle son verdiğini kaydetti.

Ukrayna hükümet yetkilileri ile Ukrayna'da Rusya'ya karşı gönüllü savaşan Gürcü savaşçıların kendisine açlık grevini sonlandırma çağrısında bulunduğunu aktaran Saakaşvili, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle 20 günlük açlık grevine son vereceğim. Şimdi sağduyuya, sağlığa ve tam seferberliğe, zayıflık yerine güce ihtiyacımız var. Zaferi tam hazır olarak karşılamalıyız."

Süresiz açlık grevini ilan etmişti

Tiflis Şehir Mahkemesi'nde 21 Şubat'ta hakim karşısına çıkan Saakaşvili, tutulduğu hapishanede haklarının ihlal edildiğini savunarak süresiz açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Saakaşvili, Gürcistan'da geçen yıl 1 Ekim'de gözaltına alındıktan sonra 50 gün açlık grevi yapmış, daha sonra Gori kentinde tedavi görmüştü.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim 2021'de dönen Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve Milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle gıyabında 6 yıl hapis cezası vermişti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü

Mihail Saakaşvili, cumhurbaşkanı, Gürcistan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili, ikinci kez başladığı açlık grevine son verdi - Son Dakika


Son Dakika
19:32 Bu saatlere dikkat edin! Bakan Karaismailoğlu kar yağışı için uyardı
19:31 Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore için olay sözler: Kendimi o canavara karşı test etmek istiyorum
19:27 Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak için 1.6 milyar dolar ödeyecek
19:18 Zelenski uzlaşma için tek şartını açıkladı! Putin'in ne cevap vereceği merak ediliyor
19:13 MHK Başkanı'na şok! Mete Kalkavan toplantıyı terk etti
18:38 Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ücretleri açıklaması: Yüzde 80'e varan bir gelir kaybı oldu
18:35 Galatasaraylı futbolcular tehlikeyle karşı karşıya! Beşiktaş maçına yoğun kar yağışı engel olabilir
18:31 Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklamalarına emojili yanıt
18:24 Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: Kötü biten ilişkim yok
18:00 Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 19:38:26. #1.11#
SON DAKİKA: Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili, ikinci kez başladığı açlık grevine son verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement