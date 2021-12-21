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Tutuklu eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye destek gösterisi - Son Dakika

Tutuklu eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye destek gösterisi

21.12.2021 20:23

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin organize ettiği protesto gösterisinde, tutuklu eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin serbest bırakılması talep edildi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin organize ettiği protesto gösterisinde, tutuklu eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin serbest bırakılması talep edildi.

Gürcistan'da 1 Ekim'de gözaltına alınan, yaklaşık 50 gün sürdürdüğü açlık grevinden sonra sağlık tedavisi için bir aydır Gori kentindeki askeri hastanede bulunan Saakaşvili'ye destek vermek için Tiflis'te protesto gösterisi düzenlendi.

Akşam saatlerde Parlamento binasının önünde düzenlenen gösteriye ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen insanlar katılarak Saakaşvili'yi destekleyen sloganları attı.

Partinin Başkanı Nika Melia, göstericilere hitaben yaptığı konuşmasında, bugün Saakaşvili'nin doğum günü olduğunu hatırlatarak onun şimdi tutuklu olmasının adaletsizlik olduğunu savundu.

Melia, Saakaşvili'nin serbest bırakılması için bugünden itibaren parti olarak toplu açlık grevi başlattıklarını ifade ederek, "Mihail Saakaşvili'nin esaretten serbest kalması için yeni aşamalı mücadeleye başlıyoruz ve toplu açlık grevini ilan ediyoruz." dedi.

Kendisinin de açlık grevine katılacağını kaydeden Melia, açlık grevini partinin Tiflis'teki merkez ofisinde sürdüreceklerini aktararak, "Açlık grevi, Saakaşvili serbest bırakılana kadar sürecek." şeklinde konuştu.

Öte yandan partinin liderleri ve üyelerin açlık grevini sürdürülmesi için uygun ortamın oluşturulması amacıyla partinin ofisinde uygun altyapı çalışmaları başladı.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle gıyabında 6 yıl hapis cezası vermişti.

Tutuklu eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye destek gösterisi
Tutuklu eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye destek gösterisi
Tutuklu eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye destek gösterisi
Tutuklu eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye destek gösterisi

Mihail Saakaşvili, Ana muhalefet, Gürcistan, Protesto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tutuklu eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye destek gösterisi - Son Dakika


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