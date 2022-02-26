Gürcistan'da Ukrayna ile dayanışma gösterisi - Son Dakika
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Gürcistan'da Ukrayna ile dayanışma gösterisi

26.02.2022 21:54
Gürcistan'da Ukrayna ile dayanışma gösterisi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te sokağa çıkan vatandaşlar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 3. gününde de protesto etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te sokağa çıkan vatandaşlar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 3. gününde de protesto etti.

Tiflis'te akşam saatlerinde binlerce kişi, parlamento önünde toplanarak Ukrayna ile dayanışma için gösteri düzenledi.

Şota Rustavli Caddesi'ni trafiğe kapatan göstericiler, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını durdurmasını talep etti.

Gürcistan ve Ukrayna bayraklarıyla Rusya karşıtı pankartlar taşıyan topluluk Gürcüce ve Ukraynaca şarkılar söyledi.

Çoğu gençlerden oluşan kalabalık, Rusya'nın saldırısına tepki gösteren dünya liderlerine alkışlarla teşekkür etti.

Rusya'nın 2008'de Gürcistan'a da saldırdığını, ülkenin iki bölgesini işgal ettiğini hatırlatan vatandaşlar, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı başarılı olmasının Gürcistan ve tüm bölgenin güvenliği için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Gürcistan Başbakanı'na istifa çağrısı

Öte yandan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin, dün yaptığı, "Tiflis yönetimi olarak Ukrayna ile dayanışma içinde olmalarına rağmen ülkenin milli çıkarları doğrultusunda, Batı ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılmayacaklarına" yönelik açıklamasını eleştiren göstericiler Garibaşvili'ye istifa çağrısı yaptı.

Gece yarısı Ukrayna'ya destek için Özgürlük Meydanı'nda konser de verileceği bildirildi.

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Kaynak: AA

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