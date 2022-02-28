Gürcistan'da Ukrayna'ya destek gösterileri sürüyor - Son Dakika

Gürcistan'da halk, Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi.

Tiflis'te Parlamento binasının önünde gece saatlerinde toplanan ve Şota Rustaveli Caddesini trafiğe kapatan göstericiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moskova'nın politikasına tepki gösterdi.

Gürcistan ile Ukrayna bayrakları, Ukrayna bayrağının renklerinden oluşan çeşitli sembolleri ve pankartları taşıyan göstericiler, Ukrayna halkına destek vermek amacıyla çeşitli performanslar sergiledi.

Gürcistan ile Ukrayna'nın NATO ve Avrupa Birliği ile entegrasyonunu isteyen göstericiler, her iki ülkenin topraklarını işgal ettiğini dile getirerek Rusya'nın bölgesel politikasını protesto etti.

Gürcistan Başbakanı'na istifa çağrısı yapıldı

Göstericiler ayrıca, Rusya'ya yaptırım uygulamama kararı için Gürcistan hükümetine tepki gösterdi.

Başbakan İrakli Garibaşvili'nin "Tiflis yönetimi olarak Ukrayna ile dayanışma içinde olmalarına rağmen ülkenin milli çıkarları doğrultusunda, Batı ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılmayacaklarına" yönelik açıklamasını eleştiren göstericiler, Garibaşvili'ye istifa çağrısında bulundu.

Gürcistan Ukraynalı mültecileri ağırlamaya hazır

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitaşvili, Ukraynalı mültecileri ağırlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Davitaşvili "Ukrayna'dan gelen mülteciler varsa, onlara maksimum desteği sağlamaya tamamen hazırız. Açıkça söylüyorum ki Gürcistan böyle bir durumda mültecileri kabul etmeye hazırdır." dedi.