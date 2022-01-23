Gürcistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi - Son Dakika

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna'ya destek vermek amacıyla gösteri düzenlendi.

Bir grup, Ukrayna'nın Tiflis Büyükelçiliği karşısında akşam saatlerde toplandı. Muhalefet partilerinin temsilcileri ve Tiflis'te yaşayan Ukraynalıların da katıldığı gösteride, "Rusya Dur", "Rusya'yı Durdurun", "Yaşasın Gürcistan ile Ukrayna'nın Dostluğu" gibi sloganlar atıldı.

Rusya'nın, Gürcistan'ın Abhazya ile Güney Osetya bölgelerini işgal ettiğini, Ukrayna'da ise Kırım'ı ilhak ettiğini belirten göstericiler, Ukrayna ile Gürcistan'ın benzer toprak bütünlüğü sorunları yaşadığını dile getirdi.

Gösterinin başlangıcında konuşan Gürcistan'ın eski Washington Büyükelçisi Batu Kutelia, Ukrayna'nın Gürcistan'ın stratejik ortağı, dost ve kardeş ülkesi olduğunu belirtti.

Bugün Gürcü halkının Ukrayna'yla dayanışma içinde bulunduğunu kaydeden Kutelia, Batı'nın gösterdiği dayanışmayla zamanında Sovyetler Birliği'nin bile dağıldığını ifade ederek, "Dayanışma çok güçlü bir silahtır." dedi.

Gürcistan, Ukrayna, NATO ve Avrupa Birliği (AB) bayrakların taşındığı gösteri olaysız sona erdi.