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Gürcistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi - Son Dakika

Gürcistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi

23.01.2022 17:50

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna'ya destek vermek amacıyla gösteri düzenlendi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna'ya destek vermek amacıyla gösteri düzenlendi.

Bir grup, Ukrayna'nın Tiflis Büyükelçiliği karşısında akşam saatlerde toplandı. Muhalefet partilerinin temsilcileri ve Tiflis'te yaşayan Ukraynalıların da katıldığı gösteride, "Rusya Dur", "Rusya'yı Durdurun", "Yaşasın Gürcistan ile Ukrayna'nın Dostluğu" gibi sloganlar atıldı.

Rusya'nın, Gürcistan'ın Abhazya ile Güney Osetya bölgelerini işgal ettiğini, Ukrayna'da ise Kırım'ı ilhak ettiğini belirten göstericiler, Ukrayna ile Gürcistan'ın benzer toprak bütünlüğü sorunları yaşadığını dile getirdi.

Gösterinin başlangıcında konuşan Gürcistan'ın eski Washington Büyükelçisi Batu Kutelia, Ukrayna'nın Gürcistan'ın stratejik ortağı, dost ve kardeş ülkesi olduğunu belirtti.

Bugün Gürcü halkının Ukrayna'yla dayanışma içinde bulunduğunu kaydeden Kutelia, Batı'nın gösterdiği dayanışmayla zamanında Sovyetler Birliği'nin bile dağıldığını ifade ederek, "Dayanışma çok güçlü bir silahtır." dedi.

Gürcistan, Ukrayna, NATO ve Avrupa Birliği (AB) bayrakların taşındığı gösteri olaysız sona erdi.

Gürcistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi
Gürcistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi
Gürcistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi
Gürcistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi

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DOST Partisi, Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gürcistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi - Son Dakika
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