Gürcistan'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Gürcistan'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 2 milyon dolar değerinde uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

Gürcistan'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 2 milyon dolar değerinde uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığının Merkezi Kriminal Polisi Daire Başkanı Mamuka Çelidze, Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında, Tiflis, Kutaisi ve Batum kentlerinde yasa dışı yollarla uyuşturucu madde üreten ve ticaretini yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 milyon Gürcü Larisi (yaklaşık 2 milyon dolar) değerinde uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonda 21 kilogram toz, 10 litre de sıvı Alpha-PVP uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini söyleyen Çelidze, 6 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:04 Kaynak: AA
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