Gürcistan'da vaka sayısı 70'e yükseldi - Son Dakika

Gürcistan'da korona virüsü vaka sayısı 70'e yükselirken, virüsle mücadele kapsamında halkın evlerine çekilmesiyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle ülkelerde vaka sayısı artıyor. Gürcistan'da açıklanan son verilere göre korona virüs vaka sayının 70'e yükseldiği, virüs şüphesiyle 4 bin 55 kişinin karantinaya alındığı, 252 kişinin ise sıkı doktor gözetiminde tutulduğu duyuruldu. Korona virüs salgını nedeniyle ülkenin en riskli kentleri Kvemo-Kartli bölgesinin Marneuli ve Bolnisi kenti olarak belirtilirken iki kentin de karantinaya alındığı açıklandı.

"62 YAŞINDA BİR KADIN AİLE ÜYELERİNE KORONA VİRÜS BULAŞTIRDI"

Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi Başkan Yardımcısı Paata Imnadze ise yaptığı açıklamada, yeni vakaların Marneuli ile bağlantılı olduğunu belirtti. Imnadze, "Marneuli'den 62 yaşında bir kadın aile üyelerine korona virüs bulaştırdı" dedi.

CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

Korona virüs nedeniyle karantinaya alınan Marneuli kentinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Daha önce insan kalabalığının yaşandığı kentte, vatandaşlar karantina kurallarına uyarak evlerine kapandı. Kentte tıbbi merkezler, marketler ve eczaneler dışında tüm iş yerleri kapatıldı. Marneuli ve Bolnisi kentlerinin giriş ve çıkışlarında İçişleri Bakanlığı tarafından 12 kontrol noktası oluşturuldu. İki kente kimsenin alınmadığı bildirildi.

KARANTİNAYA ALINAN MARNEULİ KENTİNİN SAKİNLERİNE TEST YAPILACAK

Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Ekaterine Tikaradze yaptığı açıklamada, "Bugün hükümet, Çin'den korona virüs testinde hızlı sonuç veren cihazların gelmesini bekliyor ve her şeyden önce bu Marneuli'deki nüfusu incelemek için kullanılacaktır" dedi.

"KARANTİNAYA ALINAN KENTLERE ÜCRETSİZ MASKE VERİLECEK"

Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, " Hükümet, Marneuli ve Bolnisi kentlerine yerel olarak üretilen tıbbi maskeleri ücretsiz sağlayacaktır" dedi. Bakan Turnava, "Koruyucu tıbbi malzemeler karantina bölgesinde faaliyet gösteren kişilere ve 70 yaşın üzerindeki vatandaşlara dağıtılacaktır" diye konuştu.

GÜRCİSTAN'DA EĞİTİME TV ÜZERİNDEN DEVAM EDİLECEK

Gürcistan'da korona virüsle mücadele kapsamında 21 Nisan'a kadar eğitime de ara verilmişti. Ülke genelinde 30 Mart tarihinden bir kamu yayıncısı aracılığıyla tüm öğrencilere yönelik uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi.

KORONA VİRÜSLE MÜCADELE İÇİN 5 MİLYON LARİ TOPLANDI

Ülkenin İş Ombudsmanı Mikhail Dauşvili tarafından yapılan açıklamada, korona virüsle mücadele çerçevesinde 5 milyon lari (1.5 milyon dolar) toplandığını ifade etti. Dauşvili, toplanan tüm fonların Gürcistan mevzuatına göre harcanacağını belirtti.

(İHA)