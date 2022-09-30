Gürcistan'da yakalanıp iade edilen cinsel istismar sanığına 15 yıl hapis

AKSARAY'da eşi A.S.'ye şiddet uyguladığı, 14 yaşındaki üvey kızına da cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla hakkında dava açılan ve yargılama sırasında kaçtığı Gürcistan'da yakalanarak, Türkiye'ye iade edilen Can Emrah Sert, 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

A.S., ikinci evliliğini yaptığı eşi Can Emrah Sert'in, kendisine şiddet uyguladığı ve ilk evliliğinden kızı E.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Kasım 2020'de polise şikayette bulundu. Anne, ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle kızını da alarak başka kente yerleşti. Psikolog gözetimde ifadesi alanın E.Ç. de üvey babasının kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğunu, annesine sürekli şiddet uyguladığını anlattı. Gözaltına alınan Can Emrah Sert, suçlamaları kabul etmedi. İfadesinden sonra serbest bırakılan üvey baba hakkında Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.