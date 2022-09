Gürcistan'da yakalanıp iade edilen cinsel istismar sanığına 15 yıl hapis

AKSARAY'da eşi A.S.'ye şiddet uyguladığı, 14 yaşındaki üvey kızına da cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla hakkında dava açılan ve yargılama sırasında kaçtığı Gürcistan'da yakalanarak, Türkiye'ye iade edilen Can Emrah Sert, 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

A.S., ikinci evliliğini yaptığı eşi Can Emrah Sert'in, kendisine şiddet uyguladığı ve ilk evliliğinden kızı E.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Kasım 2020'de polise şikayette bulundu. Anne, ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle kızını da alarak başka kente yerleşti. Psikolog gözetimde ifadesi alanın E.Ç. de üvey babasının kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğunu, annesine sürekli şiddet uyguladığını anlattı. Gözaltına alınan Can Emrah Sert, suçlamaları kabul etmedi. İfadesinden sonra serbest bırakılan üvey baba hakkında Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI, GÜRCİSTAN'DA YAKALANDIAksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, A.S.'nin avukatı Çağrı Ayhan Şenel'in, sanığın tutuklanmasına ilişkin talebini reddetti. Avukat, tekrar mahkemeye başvurarak sanığın kaçma şüphesi olduğunu ve yurt dışına çıktığı yönünde bilgiler aldıklarını belirterek, tutuklama kararı çıkarılmasını istedi. Mahkeme, bu talebi de kabul etmedi. Mahkeme başkanının değişmesinin ardından yargılamayı sürdüren Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, çağrılara rağmen duruşmalara gelmeyen Can Emrah Sert hakkında, 5 Ocak 2021'de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararı infaz edilemeyen sanık hakkında bu kez kırmızı bülten çıkarıldı. Kırmızı bültenle aranan sanık, geçen temmuz ayında Gürcistan'da yakalandı. Sanığın yakalanmasının ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın talebi ile Adalet Bakanlığı , Gürcistan'dan iadesini talep etti.MAHKEME 15 YIL CEZA VERDİİade talebinin ardından kısa sürede Türkiye'ye iade edilen sanık Sert'in yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. Sanık, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini, kendisine iftira atıldığını iddia etti. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme zincirleme şekilde 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan sanık Sert'e 15 yıl hapis cezası verdi. Cezada takdir indirimi uygulamayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.