Gürcistan'da yasaklamalar kısmen kaldırılıyor - Son Dakika
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Gürcistan'da yasaklamalar kısmen kaldırılıyor

6 saat önce

Belarus, Moldova, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Belarus, Moldova, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 913 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 20 bin 168'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı 679 artarak 5 bin 67, ölü sayısı 4 artarak 116 oldu.

Ülkede bugüne kadar 229 bin 466 testin yapıldığı belirtildi.

Moldova'da 129 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, son 24 saatte 23'ü sağlık çalışanı 129 kişide daha virüs saptanmasıyla vaka sayısının 4 bin 605'e yükseldiğini bildirdi.

Dumbravyanu, son bir günde 971 test yapıldığını aktardı.

37 bin 240 kişinin gözetimde bulunduğu Moldova'da iyileşen sayısı 1747, ölenlerin sayısı da 145 olarak açıklanmıştı.

Rusya

Başkent Moskova Belediyesi, 30 Mart itibarıyla şehirde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 31 Mayıs'a kadar uzatılmasını kararlaştırdı. Bu kapsamda kültür ve eğitim merkezileri, hizmet alanında faaliyet gösteren işletmeler, restoran, kafeler 31 Mayıs'a kadar çalışmayacak.

Kararla ayrıca ticari işletmelerde ve ulaşım araçlarında 12 Mayıs itibarıyla eldiven ve maske takma zorunluğu getirildi. Karara uymayanlara 55 ila 70 dolar arası para cezası verilecek.

Öte yandan Moskova'da 12 Mayıs itibarıyla sanayi ve inşaat işletmelerinin çalışmasına izin verilecek.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde virüs bulaşan kişi sayısının açıklanandan daha fazla olduğunu, hedeflerinin bunları tespit etmek ve virüsün yayılmasını engellemek olduğunu söylemişti.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 177 bin 160, ölü sayısı 1625, iyileşen sayısı 23 bin 803 olarak kayda geçmişti.

Salgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 92 bin 676, ölü sayısı da 905 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan'da vaka sayısı 4 bin 500'ü geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 21 artarak 4 bin 530'a, iyileşenlerin sayısının 68 artarak 1518'e ulaştığı belirtildi.

Azerbaycan'da 77 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 hasta sayısı 77 artarak 2 bin 204'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 15 artarak 1551'e yükseldi.

Virüs nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 625 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede bugüne kadar 175 bin 910 test yapıldı.

Özbekistan'da 79 kişi daha iyileşti

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 3 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısının 2 bin 269'a, 79 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu olanların sayısının 1656'ya ulaştığını açıkladı.

Açıklamada, 603 kişinin tedavisinin sürdüğünü kaydedildi.

Bugüne kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 350 bin test yapılırken, 50 bin kişi de gözetim altında tutuluyor.

Birleşik Arap Emirliklerinin sağladığı gıda ve sağlık ürünleri yardımı Taşkent'e ulaştı.

Tacikistan'da 82 yeni vaka

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 82 artarak 461'e, ölenlerin sayısı 4 artarak 12'ye ulaştı.

Açıklamada, 4 bin 205 kişinin karantinaya alındığı bildirdi.

Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesi Başkanı Rustam Nazarzoda, Dünya Sağlık Örgütünden misyonuyla yaptığı görüşmede Kovid-19 hastalarının tedavisi için tıbbi ekipman ve malzeme talebinde bulundu.

Hindistan hükümetinin gönderdiği tıbbi ilaç ve malzemeler başkent Duşanbe'ye ulaştı.

Ülkede ilk vakanın 29 Nisan'da tespit edildiği açıklanmıştı.

Gürcistan'da yasaklamalar kısmen kaldırılıyor

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, 11 Mayıs itibarıyla ülke genelinde ayakkabı ve giyim dükkanları hariç tüm mağazaların faaliyetlerine izin verileceğini bildirdi.

İç turizme 15 Haziran'da izin verileceğini kaydeden Gakharia, yabancı turistlerin de ülkeye 1 Temmuz itibarıyla gelebileceklerini söyledi.

Gakharia, karantina uygulanan şehirlerden Gardabani'nin 14 Mayıs'ta, Marneuli'nin de 18 Mayıs'ta giriş ve çıkışlara açılacağını aktardı.

Bugüne kadar toplam 618 kişinin Kovid-19'dan hastalandığı ülkede, 275 kişi iyileşmiş, 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Gürcistan'da yasaklamalar kısmen kaldırılıyor

Gürcistan, Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 08:03 Kaynak: AA


Son Dakika

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