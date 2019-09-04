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- Gürcistan'da yaya geçidinde feci kaza

3 saat önce

- Gürcistan'da yaya geçidinde feci kazaGürcistan'ın Poti kentinde yaya geçidi üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına aşırı hızla gelen bir otomobil çarptı.

- Gürcistan'da yaya geçidinde feci kaza

Gürcistan'ın Poti kentinde yaya geçidi üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına aşırı hızla gelen bir otomobil çarptı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Gürcistan'ın Samegrelo-Zemo Svaneti bölgesinin Poti kentinin merkezinde yaya geçidi üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına aşırı hızla gelen bir otomobil çarptı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Gürcistan İçişleri Bakanlığı kaza bir aracının yaya geçidini kullanan bir vatandaşa ve karşıdan gelen bir başka araca çarpması sonucu yayanın ve karşıdan gelen araçtakilerden birinin yaralandığını duyurdu. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken o anlar ise kameralara yansıdı.

Gürcistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:50 Kaynak: İHA
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