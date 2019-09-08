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Gürcistan'da yeni hükümet güvenoyu aldı

42 dakika önce

Gürcistan'da Giorgi Gakharia liderliğinde kurulan yeni hükümet parlamentodan güvenoyu aldı.

Gürcistan'da Giorgi Gakharia liderliğinde kurulan yeni hükümet parlamentodan güvenoyu aldı.

Parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda Başbakan Gakharia liderliğinde kurulan yeni kabine güven oyu aldı.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze yönetimindeki oturuma iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin 98 milletvekili katıldı. 150 sandalyeli parlamentodaki oylamada, yeni kabine 98 "evet" oyuyuyla güven oyu aldı.

Muhalefet partileri Birleşik Ulusal Hareketi, Avrupalı Gürcistan ve Vatanseverler İttifakı oylamaya katılmadı.

Yeni kabinede, 2013-2015 yıllarında Başbakanlık koltuğunda oturan İrakli Garibaşvili Savunma Bakanlığı'na, eski Gürcistan Güvenlik Dairesi Başkanı Vakhtang Gomelauri de İçişleri Bakanlığına getirildi.

Bu arada, parlamento dışında bir grup ve bazı muhalefet partilerinin liderleri parlamentonun yeni Başbakanı Giorgi Gakharia'nın desteklemesini protesto etti. Göstericiler parlemento binasının girişlerindeki yolları kapatarak hükümet yetkilileri ile milletvekililerin binaya giriş ve çıkışlarını engellemeye çalıştı.

Göstericiler, Gakharia'nin, İçişleri Bakanı olduğu dönemde 20 Haziran'daki 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'ne Rus heyetin katılması ve Rus milletvekilinin parlamento başkanının makamında konuşma yapmasını protesto eden göstericilere polisin orantısız güç kullanmasından sorumlu tuttuyor.

Ülkede, bu ayın başında Mamuka Bakhtadze Başbakanlık görevinden istifa etmişti.

Gürcistan, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:33 Kaynak: AA
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