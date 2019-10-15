Son Dakika Haberleri: Gürcistan'daki 4.1 büyüklüğündeki deprem Posof'ta hissedildi
Son Dakika Güncel Gürcistan'daki 4.1 büyüklüğündeki deprem Posof'ta hissedildi

Gürcistan'daki 4.1 büyüklüğündeki deprem Posof'ta hissedildi

34 dakika önce

GÜRCİSTAN'da, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gürcistan'daki 4.1 büyüklüğündeki deprem Posof'ta hissedildi, System.String[]

GÜRCİSTAN'da, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Bağdadi kenti olan deprem, Ardahan'ın Posof ilçesinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.57'de, merkez üssü Gürcistan'ı Bağdadi kenti olan deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde olan deprem, Bağdadi kentine komşu olan Ardahan'ın Posof ilçesinde de hissedildi.

Öte yandan, Posof ilçesinin Gürcistan sınırındaki Türkgözü köyünde de dün saat 20.50'de 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.


Gürcistan, Ardahan, Deprem, Posof, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İTÜ'lü profesör duyurdu: Depremi Adalar'ın güneyi ve Kumburgaz fay kolunda bekliyoruz
Türkiye'ye silah satışını askıya alan ülkelere İspanya da katıldı YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 yaralı var Rusya'dan Münbiç açıklaması: Esad güçleri bin kilometre karede kontrolü sağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 19:45:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürcistan'daki 4.1 büyüklüğündeki deprem Posof'ta hissedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]