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Gürcistan'daki 4. Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu sona erdi - Son Dakika

Gürcistan'daki 4. Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu sona erdi

27.11.2021 20:07
Gürcistan'daki 4. Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu sona erdi

Gürcistan'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Gürcistan'ın Sokhumi Devlet Üniversitesinin düzenlediği 4. Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu sona erdi.

Gürcistan'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Gürcistan'ın Sokhumi Devlet Üniversitesinin düzenlediği 4. Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu sona erdi.

Tiflis'teki Sokhumi Devlet Üniversitesinde iki gün süren ve 20. yüzyıldaki Türk-Gürcü ilişkilerinin ele alındığı sempozyum, kapanış töreniyle bitti.

Törende, Gürcü yetkililerle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, TTK Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Kafkas Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Musa Kasımlı konuşma yaptı.

Törenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hekimoğlu, sempozyumda Türkiye ve Gürcistan ilişkilerinin tarihi açıdan bilim adamları tarafından etraflıca ele alındığını söyledi.

Uzmanların önemli konuları değerlendirdiğini ve böylece bundan sonra ülkeler arasında geliştirilecek ilişkilere uygun zeminin hazırlandığını ifade eden Hekimoğlu, "Bu anlamda baktığımızda kapanışını yaptığımız bu sempozyumun başarıya ulaştığını düşünüyorum. Zira bilimin diplomasiye ve siyasete uygun alan açması ve desteklenmesi icap eder." dedi.

TTK Başkanı Çetin de "Kurumumuz ve Sokhumi Devlet Üniversitesi iş birliği ile yapılan sempozyum gerçekten çok verimli geçti. Her şeyden önce komşuluğun ne kadar önemli olduğunu vurguladık." diye konuştu.

Bu tür etkinliklerde tarihi inceleyerek geleceğin planlarını oluşturmaya çalıştıklarına işaret eden Çetin, Türkiye olarak her zaman dostluğun, barışın ve huzurun yanında yer aldıklarını kaydetti.

Sempozyumda 20. yüzyıl Türk-Gürcü İlişkileri masaya yatırıldı

Teması 20. yüzyılda Türk-Gürcü İlişkileri olarak belirlen sempozyumda, Müslüman Gürcülerin Osmanlı Devleti'ne göç etmesi, Birinci Dünya Savaşı'nda Türk-Rus ilişkileri, Bolşevik ihtilalini Türk- Gürcü ilişkilerine etkileri, Brest-Litovsk Antlaşması ile Türk-Gürcü Görüşmeleri, Trabzon Konferansı, Batum Konferansı, Gürcistan'ın bağımsızlığını ilan etmesi ve bunun iki ülke ilişkilerine etkileri, Mondros Mütarekesi'nde Güney Kafkasya, Sovyet Rusya'nın Gürcistan'a Müdahalesi, Milli Mücadele Döneminde Türk-Gürcü İlişkileri, Moskova ve Kars Antlaşmaları, Stalin döneminde Türk-Gürcü İlişkileri, Ahıska Türkleri sürgünü, Soğuk Savaş dönemi Türk-Gürcü ilişkileri gibi konular ele alındı.

Gürcistan'daki 4. Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu sona erdi
Gürcistan'daki 4. Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu sona erdi
Gürcistan'daki 4. Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu sona erdi
Gürcistan'daki 4. Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu sona erdi
Gürcistan'daki 4. Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu sona erdi

Mustafa Kemal Atatürk, Gürcistan, Turizm, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'daki 4. Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürcistan'daki 4. Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu sona erdi - Son Dakika
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