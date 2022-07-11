Gürcistan'daki depremde Ardahan da sallandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gürcistan'daki depremde Ardahan da sallandı

11.07.2022 08:00
Gürcistan'daki depremde Ardahan da sallandı

GÜRCİSTAN'da, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÜRCİSTAN'da, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ninotsminda kenti olan deprem, Ardahan ve  ilçelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 06.36'da, merkez üssü Gürcistan'ı Ninotsminda kenti olan deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde ve Türkiye sınırına yakin bölgede olan deprem,  Ardahan ve ilçelerinde de hissedildi.  İlk bilgilere göre can kaybı ve yaralanmanın olmadığı depremin ardından aynı bölgede saat 06.44'te 1.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.


YORUMLAR
500
Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Kaynak: DHA

Gürcistan, Ardahan, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan'daki depremde Ardahan da sallandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 08:05:19. #1.12#
SON DAKİKA: Gürcistan'daki depremde Ardahan da sallandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement