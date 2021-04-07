Gürcistan'daki geleneksel Kafkasya Müzik Festivali "Phoenix"in ödülü, Türk rock grubu Marsis'e verildi - Son Dakika

Gürcistan'daki geleneksel Kafkasya Müzik Festivali "Phoenix"in ödülü, Türk rock grubu Marsis'e verildi

07.04.2021 19:39

Gürcistan'da her yıl düzenlenen geleneksel Kafkasya Müzik Festivali "Phoenix" 2020'nin ödülü, Türk rock müzik grubu Marsis'in oldu.

Gürcistan'da her yıl düzenlenen geleneksel Kafkasya Müzik Festivali "Phoenix" 2020'nin ödülü, Türk rock müzik grubu Marsis'in oldu.

Tiflis'te her yıl düzenlenen ve 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan Kafkasya Müzik Festivali "Phoenix" ödül töreni, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Kafkasya Müzik Festivali "Phoenix"in organizatörü Gürcü müzisyen Lado Burduli, ünlü Gürcü şarkıcı Dato Khujadze, Marsis'in üyesi Korhan Özyıldız, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri ile Türk iş adamları katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Yazgan, geçen yıl salgın nedeni ile gerçekleştirilememiş ödül töreninin bugün Büyükelçilikte düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Phoenix" 2020 ödülünü kazanan Marsis'i tebrik etti.

Türkiye ile Gürcistan arasında stratejik ve güçlü komşuluk ilişkilerin mevcut olduğunu kaydeden Yazgan, bu tür etkinliklerle ülkeler arasındaki kültürel ilişkilerin de gittikçe güçlendiğini söyledi.

Lado Burduli de konuşmasında, törenin düzenlenmesinden dolayı Büyükelçi Yazgan'a teşekkür ederek, "Eğer Sayın Büyükelçi Yazgan'ın somut desteği olmasaydı bu program gerçekleşemezdi." dedi.

Konuşmaların ardından ödül, Marsis'in üyesi Korhan Özyıldız'e takdim edildi. Özyıldız da programın sonunda gitar çalarak şarkı söyledi.

Özyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marsis grubu adına Gürcistan'a gelip ödül almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti, töreni hazırlayan herkese teşekkür etti.

Grubun 6 kişiden oluştuğu ve arkadaşlarıyla yaklaşık 15 yıldır müzik yaptıklarını dile getiren Özyıldız, sanat yoluyla Türkiye ile Gürcistan halkının akrabalık bağlarını da güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Gürcistan'daki geleneksel Kafkasya Müzik Festivali Phoenix in ödülü, Türk rock grubu Marsis'e verildi
Gürcistan'daki geleneksel Kafkasya Müzik Festivali Phoenix in ödülü, Türk rock grubu Marsis'e verildi
Gürcistan'daki geleneksel Kafkasya Müzik Festivali Phoenix in ödülü, Türk rock grubu Marsis'e verildi
Gürcistan'daki geleneksel Kafkasya Müzik Festivali Phoenix in ödülü, Türk rock grubu Marsis'e verildi

Gürcistan, Kafkasya, Phoenix, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gürcistan'daki geleneksel Kafkasya Müzik Festivali 'Phoenix'in ödülü, Türk rock grubu Marsis'e verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor Şili hükümeti, doğum kontrol ilacı yerine kasten şeker dağıttı! Çok sayıda kadın hamile kaldı Şili hükümeti, doğum kontrol ilacı yerine kasten şeker dağıttı! Çok sayıda kadın hamile kaldı Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Böyle hırsızlık görülmedi! Ünlü dizi oyuncularının cevizlerini bile çalmış Böyle hırsızlık görülmedi! Ünlü dizi oyuncularının cevizlerini bile çalmış Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar
Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı         
20:38
ABB'den Akşener ve Yavaş'ı hedef alan Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı ABB'den Akşener ve Yavaş'ı hedef alan Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı         
20:17
Beşiktaş, Alanya'yı 3-0 mağlup etti ve liderliğini perçilendi Beşiktaş, Alanya'yı 3-0 mağlup etti ve liderliğini perçilendi         
18:07
'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz         
17:40
Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar         
17:00
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti         
15:47
Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız         
14:36
İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı         
13:58
Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı         
13:00
Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı         
11:55
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç         
11:02
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor         
23:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 21:07:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürcistan'daki geleneksel Kafkasya Müzik Festivali "Phoenix"in ödülü, Türk rock grubu Marsis'e verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei