Gürcistan'daki geleneksel Kafkasya Müzik Festivali "Phoenix"in ödülü, Türk rock grubu Marsis'e verildi - Son Dakika

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Gürcistan'da her yıl düzenlenen geleneksel Kafkasya Müzik Festivali "Phoenix" 2020'nin ödülü, Türk rock müzik grubu Marsis'in oldu.

Tiflis'te her yıl düzenlenen ve 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan Kafkasya Müzik Festivali "Phoenix" ödül töreni, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Kafkasya Müzik Festivali "Phoenix"in organizatörü Gürcü müzisyen Lado Burduli, ünlü Gürcü şarkıcı Dato Khujadze, Marsis'in üyesi Korhan Özyıldız, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri ile Türk iş adamları katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Yazgan, geçen yıl salgın nedeni ile gerçekleştirilememiş ödül töreninin bugün Büyükelçilikte düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Phoenix" 2020 ödülünü kazanan Marsis'i tebrik etti.

Türkiye ile Gürcistan arasında stratejik ve güçlü komşuluk ilişkilerin mevcut olduğunu kaydeden Yazgan, bu tür etkinliklerle ülkeler arasındaki kültürel ilişkilerin de gittikçe güçlendiğini söyledi.

Lado Burduli de konuşmasında, törenin düzenlenmesinden dolayı Büyükelçi Yazgan'a teşekkür ederek, "Eğer Sayın Büyükelçi Yazgan'ın somut desteği olmasaydı bu program gerçekleşemezdi." dedi.

Konuşmaların ardından ödül, Marsis'in üyesi Korhan Özyıldız'e takdim edildi. Özyıldız da programın sonunda gitar çalarak şarkı söyledi.

Özyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marsis grubu adına Gürcistan'a gelip ödül almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti, töreni hazırlayan herkese teşekkür etti.

Grubun 6 kişiden oluştuğu ve arkadaşlarıyla yaklaşık 15 yıldır müzik yaptıklarını dile getiren Özyıldız, sanat yoluyla Türkiye ile Gürcistan halkının akrabalık bağlarını da güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.