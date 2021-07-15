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Gürcistan'daki genç kamu görevlilerine FETÖ anlatıldı - Son Dakika

Gürcistan'daki genç kamu görevlilerine FETÖ anlatıldı

15 Temmuz 2021 Perşembe 21:44

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının desteğiyle kurulan Gürcistan Strateji Analiz Merkezi'nde (GSAC) Gürcü uzman ve kamu görevlilerine Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri anlatıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının desteğiyle kurulan Gürcistan Strateji Analiz Merkezi'nde (GSAC) Gürcü uzman ve kamu görevlilerine Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri anlatıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla GSAC'ın Tiflis'teki merkezinde düzenlenen programa Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, GSAC'ın kurucularından Nodar Kharşiladze, merkezin uzmanları ve buradan mezun olan kamu görevlileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kharşiladze, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün Türkiye'de darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatarak, Türk halkının o gece demokrasiye sahip çıktığını söyledi.

Kharşiladze, söz konusu program çerçevesinde Büyükelçi Yazgan'ın FETÖ'nün karanlık işleri ve faaliyetleri ile ilgili herkesle bilgi paylaşacağını söyledi.

Büyükelçi Yazgan, konuşmasında 15 Temmuz'da yaşananları anlatrak, o gün Türkiye ve Türk halkının çok zor bir gece yaşadığını ifade etti.

FETÖ'nün yıllar boyunca nasıl Türkiye'de kanser gibi yayıldığı, darbe girişimi ve sonrasında bu terör örgütüne karşı gerek Türkiye'de gerekse Gürcistan dahil yurt dışında verilen mücadele ile ilgili detaylı bilgi paylaşan Yazgan, FETÖ ile mücadelenin sürdüğünün altını çizdi.

Yazgan, 15 Temmuz gecesi Gürcistan'ın ülkesine destek verdiğini hatırlatarak, darbe girişimin ardından Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ilk yabancı liderin dönemin Gürcistan Başbakanı Giorgi Krikaşvili olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz şehitleri Batum'da anıldı

Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğunda da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi.

Batum'da bir otelde düzenlenen törene Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti (AÖC) Eğitim Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Zaur Akhvlediani, AÖC Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ramaz Jincharadze, Batı Gürcistan Müftüsü Adam Şantadze, Din İşleri Devlet Ajansı Acara Koordinatörü Abesalom Aslanidze, Batum Devlet Müzik Merkezi Müdürü Giorgi Mikeladze, Azerbaycan'ın Batum Başkonsolosu Perviz İsmayilzade, İran İslam Cumhuriyeti'nin Batum Başkonsolosu Ahmad Badpa ile Türkiye vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, yaptığı konuşmada 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar, FETÖ yapılanması ve FETÖ ile mücadelede ulusal ve uluslararası alanda kaydedilen mesafe hakkında bilgi verdi.

Anma programı çerçevesinde Batum Türk Okulu öğrencisi 15 Temmuz konulu şiir okundu ve konuklara video gösterimi yapıldı.

Anma programın ardından, 15 Temmuz ve tüm şehitler için Batum Orta Camisi'nde ikindi namazını müteakip Mevlid-i Şerif okundu.

Gürcistan'daki genç kamu görevlilerine FETÖ anlatıldı
Gürcistan'daki genç kamu görevlilerine FETÖ anlatıldı
Gürcistan'daki genç kamu görevlilerine FETÖ anlatıldı
Gürcistan'daki genç kamu görevlilerine FETÖ anlatıldı
Gürcistan'daki genç kamu görevlilerine FETÖ anlatıldı

Fetullahçı Terör Örgütü, Gürcistan, TİKA, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'daki genç kamu görevlilerine FETÖ anlatıldı - Son Dakika


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