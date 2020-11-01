Gürcistan'daki genel seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetten erken seçim çağrısı - Son Dakika

Gürcistan'daki genel seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetten erken seçim çağrısı

01.11.2020 17:53

Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet partilerinin taraftarları, başkent Tiflis'te protesto gösterisi yaparak erken seçim çağrısında bulundu.

Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet partilerinin taraftarları, başkent Tiflis'te protesto gösterisi yaparak erken seçim çağrısında bulundu.

Gürcistan'da dün gerçekleştirilen parlamento seçimleriyle ilgili Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı kesin olmayan resmi sonuçları protesto eden muhalefet partilerinin önderliğinde binlerece kişi gösteri yaptı.

Tiflis'te Parlemento binası karşısında düzenlenen gösteriye eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin desteklediği "Birleşik Ulusal Hareketi - Birleşik Muhalefet" seçim bloğu, Agmaşenebeli Stratejisi seçim bloğu, Lelo, Avrupalı Gürcistan, Gürcü İşçi Partisi, Birlik Gürcistan-Demokratik Hareketi taraftarları katıldı.

Gösteride konuşan muhalif liderler, hükümeti seçim sonuçlarında hile yapmakla suçladı.

Muhalefet temsilcileri, seçimlerin sonuçlarını kabul etmediklerini, parlamentoya girmeyeceklerini ve erken seçim talep ettiklerini belirtti. Partiler ayrıca uluslararası toplumu da seçim sonuçlarını kabul etmemeye çağırdı.

Muhalefet partileri 8 Kasım'dan itibaren taleplerini başkent Tiflis'te büyük protestoları düzenlemekle yenileyeceklerini bildirdi.

Parlamento binasının önünden ayrılan göstericiler, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin (GD) kurucu başkanı, milyarder iş adamı Bidzina İvanişvili'in evine doğru harekete geçti.

Gürcistan'daki genel seçimler ve sonuçları

Parlamentoya girecek 150 milletvekili belirlemek için düzenlenen seçimlerde kesin olmayan ilk sonuçlara göre iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 48,01 ile birinci sırada, ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin öncülüğündeki "Birleşik Ulusal Hareketi - Birleşik Muhalefet" seçim bloğu ise yüzde 27,12 oy alarak ikinci sırada yer alıyor.

Sonuçlara göre 9 siyasi partinin yüzde bir barajını geçerek parlamentoya girmesi bekleniyor.

İkinci turlar

Seçimlerin ilk kez nispi temsil sistemine göre düzenlendiği Gürcistan'da 150 sandalyeli Meclis, oransal sistem ile seçilen 120 üyeden ve çoğunluk sistemi ile seçilen 30 üyeden oluşacak.

Komisyon tarafından açıklanan ilk sonuçlara göre çoğunluk sistemi ile başkent Tiflis ve ülkenin çeşitli bölgelerinde ikinci turların yapılacağı belirtiliyor.

Gürcistan'daki genel seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetten erken seçim çağrısı
Gürcistan'daki genel seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetten erken seçim çağrısı
Gürcistan'daki genel seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetten erken seçim çağrısı
Gürcistan'daki genel seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetten erken seçim çağrısı

Muhalefet, Gürcistan, Protesto, Tiflis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'daki genel seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetten erken seçim çağrısı - Son Dakika


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