Gürcistan'daki Kızamık Salgını
37 dakika önce
Gürcistan'da yılbaşından bu yana 430 kişide kızamık vakasına rastlandığı ve en çok vakanın başkent Tiflis'te görüldüğü bildirildi.
Gürcistan
'da yılbaşından bu yana 430 kişide kızamık vakasına rastlandığı ve en çok vakanın başkent Tiflis'te görüldüğü bildirildi.
Gürcistan Hastalık Kontrolü ve Milli Halk Sağlığı Merkezi Müdürü Amiran Gamkrelidze, ülkede son bir aydır görülmeye başlanan kızamık salgını konusunda açıklama yaptı.
Kızamık vakasının en çok başkent Tiflis'te görüldüğü bilgisini paylaşan Gamkrelidze, "Verilere göre, Ocak başından bu yana 430 kızamık vakası görüldü." dedi.
Gamkrelidze, 17 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, kızamık vakası sayısını 312 olarak açıklamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:30 Kaynak: AA
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