Son Dakika Haberleri: Gürcistan'daki protestolar devam ediyor
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Gürcistan'daki protestolar devam ediyor

23 dakika önce

Gürcistan'da geçen hafta düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin ikinci günkü oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un başkanlık yapmasına tepki olarak başlayan protestolar devam ediyor.

Gürcistan'da geçen hafta düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin ikinci günkü oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un başkanlık yapmasına tepki olarak başlayan protestolar devam ediyor.
Tiflis'in Rustaveli Caddesi'ndeki parlamento binası karşısında akşam bir araya gelen binlerce kişi, hükümetin protestocuların talep ettiği gibi 2020'de düzenlenecek genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasına karar vermesinin yeterli olmadığını, İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nin istifa etmesini bir kez daha yineledi.
Tiflis'te 21 Haziran'da parlamento binası karşısında emniyet güçlerinin protestocuları dağıtması sırasında çok sayda kişinin yaralanmasından İçişleri Bakanını sorumlu tutan gruptakiler, bakanın istifa etmesi ve gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılması taleplerini tekrar etti.
Parlamentonun çevresinde (TSİ) 24.00'de insan zinciri oluşturan gruptakiler, Gürcistan milli marşını okuduktan sonra yarın tekrar toplanmak üzere dağıldı.
Protestolar sonucu seçim sistemi değişti
Gürcistan hükümeti, Rus bir milletvekilinin başkent Tiflis'te düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına tepki olarak 4 gün önce başlayan gösterilerde protestocuların taleplerinden biri olan parlamento seçim sisteminde değişiklik yapılmasını bugün kabul etti.
Parlamento Başkanı istifa etti
Protestoların ikinci gün de süreceğinin anlaşılması üzerine Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze 21 Haziran'da istifa ettiğini duyurmuştu. Kobakhidze Azerbaycan'daki resmi temaslarını durdurarak acil ülkesine dönmüştü.
Putin'den Rus hava yollarına Gürcistan yasağı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan'da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçmasını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzaladı.
Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçması 8 Temmuz itibarıyla geçici olarak yasaklandı.
Gürcistan'daki protestolar devam ediyor
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:01 Kaynak: AA
Rusya Federasyonu, Gürcistan, Güncel
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