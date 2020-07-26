Gürcistan'daki Türklerden Azerbaycan'a destek mitingi - Son Dakika

Gürcistan'da yaşayan Türkler Ermenistan'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırında düzenlediği saldırılara karşı Azerbaycan'a destek mitingi düzenledi.

Ermenistan'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırında bulunan Tovuz bölgesine yaptığı saldırılara karşı dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor. Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesinde bulunan Marneuli kentinde yaşayan Türkler Ermenistan'ın saldırılarına karşı Azerbaycan'a destek için "İşgale son, Karabağ'a özgürlük, sonra barış" mitingi düzenledi. Borçalı Ireli Kamu Birliği ve Azerbaycanlı Avukatlar Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği mitinge Milletvekili Azer Süleymanov, Gürcistanlı Müslümanların Yüksek Dini Kurulu Başkanı Şeyhi Mirtağı Asadov, Borçalı İş Adamları Derneği Başkanı İsrafil Bayramov, Marneuli imamlar Hacı Hacıyev, Hacı Aziz Nabiyev, toplum temsilcileri ve gazeteciler katıldı. Göstericiler, ellerinde Azerbaycan ve Gürcistan bayrakları yanı sıra "Karabağ Azerbaycan'ın", "Azerbaycan var olsun düşmanları kör olsun", "Abhaziya ve Osetiya Gürcistan'ındır" pankartlarını taşıdılar. Mitingde, "Azerbaycan var olsun", "Karabağ bizimdir, bizim olacak" şeklinde sloganlar atılırken, Ermenistan'ın saldırıları ile şehit olanlar için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı

Milletvekili Süleymanov, mitingde yaptığı konuşmada, "30 yıldır Azerbaycan Ermenistan'ı barışa davet ediyor ve 30 yılı aşkın bir süredir Karabağ'ı serbest bırakmalarını talep ediyor. Bunun dışında 30 yıldan fazla bir süredir binlerce Azerbaycanlı kardeşimiz şehit oldu ana toprakları uğrunda. Karabağ Azerbaycan'dır, Güney Osetiya ve Abhaziya Gürcistan'dır" dedi.

Hacıyev ise yaptığı konuşmada Karabağ'ın Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olduğuna değinerek, "Şüphesiz ki Karabağ Azerbaycan'ın bir parçası. Karabağ'da şehit olan albay, general ve askerlerin kanı inşallah yerde kalmayacak. O kanlar düşmanın ve zulmün kökünü kurutacak. Karabağ Azerbaycan'ındır ve ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullandı. - TİFLİS