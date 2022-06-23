Gürcistan'dan AB'ye "aday ülke statüsünün şimdilik verilmemesine" tepki - Son Dakika
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Gürcistan'dan AB'ye "aday ülke statüsünün şimdilik verilmemesine" tepki

23.06.2022 16:35

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, Gürcistan'a "aday ülke" statüsü verilmesi konusunun yeniden değerlendirilmesini önermesi kararının "haksız" olduğunu ifade etti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, Gürcistan'a "aday ülke" statüsü verilmesi konusunun yeniden değerlendirilmesini önermesi kararının "haksız" olduğunu ifade etti.

Garibaşvili, başkent Tiflis'e yakın Tserovani köyünde Yaralı Savaşçılar Haftası'nın açılış töreninde askerlere hitaben bir konuşma yaptı.

Ülkesinin AB ile entegrasyonu sürecini değinen Garibaşvili, 23-24 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna ile Gürcistan ve Moldova'nın AB üyelik başvurularıyla ilgili alınacak kararı beklerken, AB Komisyonu'nun Gürcistan'a "aday ülke" statüsü verilmesi konusunun yeniden değerlendirilmesini önermesini eleştirdi.

Garibaşvili, Gürcistan'ın AB'den daha fazlasını hak ettiğini, Gürcülerin bugüne kadar mücadele vererek, kan dökerek geldiğini anlattı, şimdilik Gürcistan'a aday ülke statüsün verilmemesini "haksız" ve "adil olmayan" bir karar olarak nitelendirdi.

Rus ordusuna karşı 3 kez savaştıklarını belirten Garibaşvili, "Ülkenin bağımsızlığına yeniden kavuşmasından sonra 2008'de ordumuz örnek bir kahramanlık sergiledi." dedi.

Garibaşvili, AB Komisyonu'nun Ukrayna ve Moldova'ya yönelik olumlu kararını vermesinden dolayı sevinç duyduğunu belirterek, "Ama Gürcistan daha fazlasını hak etti ve bu üç ülkede bunu hak eden varsa biz de hak ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gürcülerin asıl amacının ülkenin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu ve bunun için çaba sarf etmeye devam edeceklerini belirten Garibaşvili, "Milletimizin ve insanımızın ana birleştirici fikri bu olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan'a "aday ülke" statüsü verilmesi konusunun yeniden değerlendirilmesi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 17 Haziran'da Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan ile Moldova ve Ukrayna'nın adaylık başvurularıyla ilgili Komisyon'un görüşünü açıklamıştı.

AB Komisyonu olarak, Ukrayna ve Moldova'ya "adaylık" statüsünün verilmesini, Gürcistan'ın "adaylık" statüsünün ise daha sonra yeniden değerlendirilmesini talep ettiklerini kaydeden von der Leyen ülkede önce siyasi konsolidasyonun yapılması gerektiğini savunmuştu.

Tiflis'te sokağa çıkan on binlerce kişi Gürcistan'ın AB sürecini destekledi

20 Haziran'da Gürcistan'ın çeşitli şehirlerinde sokaklara çıkan binlerce kişi, ülkelerine Avrupa Birliği tarafından "aday ülke" statüsü verilmesi için gösteriler düzenlemişti.

Başkent Tiflis'in merkezinde toplanan on binlerce vatandaş, AB'den ülkelerine yönelik olumlu kararın verilmesini talep etmişti.

YORUMLAR
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Gürcistan'da AB'den 'aday ülke' statüsü verilmesi talebiyle gösteriler yapıldı Gürcistan'da AB'den 'aday ülke' statüsü verilmesi talebiyle gösteriler yapıldı Avrupa Parlamentosu'ndan Ukrayna ve Moldova'ya AB aday statüsü verme çağrısı Avrupa Parlamentosu'ndan Ukrayna ve Moldova'ya AB aday statüsü verme çağrısı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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