Gürcistan'dan Abhazya'daki sözde parlamento seçimine tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Gürcistan'dan Abhazya'daki sözde parlamento seçimine tepki

12.03.2022 13:27
Gürcistan'dan Abhazya'daki sözde parlamento seçimine tepki

Gürcistan hükümeti, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya Federasyonu'nun desteklediği Abhazya bölgesinde bugün düzenlenen sözde parlamento seçimine tepki gösterdi.

Gürcistan hükümeti, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya Federasyonu'nun desteklediği Abhazya bölgesinde bugün düzenlenen sözde parlamento seçimine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün Abhazya'da sözde parlamento seçimi yapıldığı belirtilerek, bu durumun yasa dışı bir eylem olduğu kaydedildi.

Sözde seçimin, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı atılan, uluslararası hukuk ilkelerine aykırı bir adım olduğu anlatılan açıklamada, "Bu sözde seçim, uluslararası hukukun standart ve ilkelerine tamamen aykırıdır ve Gürcistan'ın bölünmez iki bölgesinin (Abhazya ile Güney Osetya) yasa dışı işgalini meşrulaştırmaya yönelik başarısız bir girişimdir." ifadesi kullanıldı.

Abhazya bölgesinden, yüz binlerce etnik Gürcü vatandaşın sürgün edildiği, Gürcülere etnik temizlik uygulandığı, bölge kontrolünün orada yasa dışı bulunan Rus işgal güçlerinin elinde olduğu kaydedilen açıklamada, sözde seçimin meşru olmadığının altı çizildi.

Uluslararası toplumun Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek verdiğine işaret edilen açıklamada, Rusya'nın işgal ettiği Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde insan haklarının ihlal edildiği, Rusya'nın bu bölgeleri ilhak etmek için girişimlerde bulunmasının endişe verici olduğu aktarıldı.

Açıklamada Rusya Federasyonu'nun, 12 Ağustos 2008'de Avrupa Birliğinin ara buluculuğuyla imzalanan ateşkes anlaşmasını bugüne kadar hiçe saydığı belirtilerek, Moskova, bu anlaşmaya uymaya ve askerlerini Gürcü topraklarından çekmeye çağrıldı.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın 35 koltuklu sözde parlamentosuna girmek için 123 aday yarışıyor. Toplam 130 bin seçmenin oy kullanacağı sözde seçim için 152 sandık kuruldu.

Sözde seçim 5 yılda bir yapılıyor.

YORUMLAR
500

Parlamento, Gürcistan, Abhazya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'dan Abhazya'daki sözde parlamento seçimine tepki - Son Dakika


Son Dakika
13:19 Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırlar ve kar küreme araçları birbirine girdi! Yol trafiğe kapandı
12:50 Babasının mezarına taşlardan kalp yaptı! Gökyüzüne bir baktı ki, ne görsün!
12:40 Buz gibi suda altın avı! Haftada 7-8 gram buluyorlar
12:36 Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda gözle görülür artış yaşanacak
12:32 Ukraynalı generalden kan donduran sözler: Teslim olmayan Rus askerleri köpeklere mama olacak!
12:26 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 3YK formülü: Bu ülkeye 'yeni kadrolar', 'yeni kurallar', 'yeni kurumlar' lazım
10:52 Dünya bu insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor: Adanalı kebapçı, karda aç kalan sokak köpeklerini beslemek için haftada 500 km yol kat ediyor
12:13 İşgal planlandığı gibi gitmeyince Putin ceza kesmeye başladı: 8 general değiştirildi, 2 FSM mensubu istihbaratçı gözaltında
12:07 Şaka gibi: 2012'de sattığı otomobilin, 2016'de yaptığı kazadan icralık oldu!
11:53 Başakşehir "MHK acilen istifa etmeli" demişti! TFF'den yanıt geldi: Hakemlik kurumu yıpratılmak isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 13:35:20. #1.13#
SON DAKİKA: Gürcistan'dan Abhazya'daki sözde parlamento seçimine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement