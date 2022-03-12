Gürcistan'dan Abhazya'daki sözde parlamento seçimine tepki - Son Dakika

Gürcistan hükümeti, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya Federasyonu'nun desteklediği Abhazya bölgesinde bugün düzenlenen sözde parlamento seçimine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün Abhazya'da sözde parlamento seçimi yapıldığı belirtilerek, bu durumun yasa dışı bir eylem olduğu kaydedildi.

Sözde seçimin, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı atılan, uluslararası hukuk ilkelerine aykırı bir adım olduğu anlatılan açıklamada, "Bu sözde seçim, uluslararası hukukun standart ve ilkelerine tamamen aykırıdır ve Gürcistan'ın bölünmez iki bölgesinin (Abhazya ile Güney Osetya) yasa dışı işgalini meşrulaştırmaya yönelik başarısız bir girişimdir." ifadesi kullanıldı.

Abhazya bölgesinden, yüz binlerce etnik Gürcü vatandaşın sürgün edildiği, Gürcülere etnik temizlik uygulandığı, bölge kontrolünün orada yasa dışı bulunan Rus işgal güçlerinin elinde olduğu kaydedilen açıklamada, sözde seçimin meşru olmadığının altı çizildi.

Uluslararası toplumun Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek verdiğine işaret edilen açıklamada, Rusya'nın işgal ettiği Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde insan haklarının ihlal edildiği, Rusya'nın bu bölgeleri ilhak etmek için girişimlerde bulunmasının endişe verici olduğu aktarıldı.

Açıklamada Rusya Federasyonu'nun, 12 Ağustos 2008'de Avrupa Birliğinin ara buluculuğuyla imzalanan ateşkes anlaşmasını bugüne kadar hiçe saydığı belirtilerek, Moskova, bu anlaşmaya uymaya ve askerlerini Gürcü topraklarından çekmeye çağrıldı.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın 35 koltuklu sözde parlamentosuna girmek için 123 aday yarışıyor. Toplam 130 bin seçmenin oy kullanacağı sözde seçim için 152 sandık kuruldu.

Sözde seçim 5 yılda bir yapılıyor.