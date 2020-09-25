Gürcistan'dan Abhazya ve Güney Osetya halkına çağrı - Son Dakika

Gürcistan'dan Abhazya ve Güney Osetya halkına çağrı

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde yaşayanlara hitaben, "Biz birlikte siz ve çocuklarınız için daha iyi bir gelecek yaratabiliriz.

Gürcistan'dan Abhazya ve Güney Osetya halkına çağrı, System.String[]

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde yaşayanlara hitaben, "Biz birlikte siz ve çocuklarınız için daha iyi bir gelecek yaratabiliriz. Aynı zamanda ortak mirasımızın bir parçası olan benzersiz bir kültür ve kimliğini da koruyalım." dedi.

Gakharia, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online olarak yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna gönderdiği görüntülü mesajda, Rusya'nın, Gürcistan'ın Abhazya ile Güney Osetya bölgelerine yönelik işgal politikasıyla buradaki ağır insani krizleri değerlendirdi.

Rusya'nın 2008'de Gürcistan'a karşı geniş kapsamlı bir savaş başlattığını savunan Gakharia, ülkesine yönelik Rus işgal politikasının bugün de sürdüğünü belirtti. Gakharia, şöyle devam etti:

"Burada, BM Genel Merkezi'nde, Gürcistan'ın ayrılmaz parçaları olan Abhazya ve Tskhinvali (Güney Osetya) bölgelerinin Rusya tarafından işgal edildiği iyi biliniyor. Bugün bile tüm dünya Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, Rusya Federasyonu işgal ettiği topraklarda yasa dışı sınır hatları oluşturmayı ve provokasyonlarını durdurmuyor."

Söz konusu iki bölgede bugüne kadar insan haklarının ihlal edildiğini ve ağır insani kriz yaşandığını ifade eden Gakharia, Rusya'nın Gürcistan topraklarından askerlerini çekmesi ve 12 Ağustos 2008'deki ateşkes anlaşmasına uyması gerektiğini vurguladı.

"Gürcistan'ın her vatandaşı adına, dünya toplumunu, ortak çabayla Rusya'yı uluslararası ilkeler ve yükümlülüklere uymaya mecbur etmeye ve Rusya'nın yasa dışı eylemlerini uygun şekilde değerlendirmeye çağırıyorum." ifadesini kullanan Gakharia, "Gürcistan işgale asla alışamayacak". diye konuştu.

Gakharia, Abhaz ve Güney Osetya halkına seslenerek, Tiflis yönetiminin barış politikası izlediğini ve savaşın ayırdığı toplumların arasında yeniden güven sağlanmaya çalıştığını vurguladı. Giorgi Gakharia, "Biz birlikte siz ve çocuklarınız için daha iyi bir gelecek yaratabiliriz. Aynı zamanda ortak mirasımızın bir parçası olan benzersiz bir kültür ve kimliğini da koruyalım." dedi.

Gakharia, hükümetin amacının Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini geliştirmek ve orada yaşayan insanların yaşam koşullarını iyileştirmek olduğunu söyledi.

Gürcistan yeşil alanda kalmayı başardı

Kovid-19 salgınıyla mücadeleye de değinen Gakharia, hükümet ile sağlık görevlileri arasındaki yakın iş birliği sonucu ülkesinin yeşil alanda olduğunu dile getirdi.

Gakharia, herkesi, salgınla ortak mücadeleye çağırarak, "Salgını tam da bu birlikle yenmeliyiz, çünkü hiçbir ülke tek başına bu sorunun üstesinden gelemez." diye konuştu.

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmış, Rusya ile Gürcistan arasında ise 2008'de "Güney Osetya Savaşı" olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı.

Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş, Rusya 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı.

Gürcistan ise Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmiş, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.

Güney Osetya, Gürcistan, Abhazya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 20:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'dan Abhazya ve Güney Osetya halkına çağrı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

BDDK, bankada parası ve altını olanlara yüksek limitli kredi kartının yolunu açtı "Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi Başakşehir kendi maçında TFF'nin yayınladığı listede yer almadı Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı
Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi         
00:45
Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi         
21:55
Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi         
21:18
Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu         
16:31
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
Oyuncu Onur Seyit Yaran'ı sokak ortasında vuran zanlı tutuklandı Oyuncu Onur Seyit Yaran'ı sokak ortasında vuran zanlı tutuklandı         
15:42
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Camiye ayakkabıyla giren Büşra, bu kez maskesini çıkarıp tramvayda çiftetelli oynadı Camiye ayakkabıyla giren Büşra, bu kez maskesini çıkarıp tramvayda çiftetelli oynadı         
11:46
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Oyuncu İpek Bağrıaçık su altı tutkunu çıktı! Enerji toplamak için yılda 2 ay dalış yapıyor Oyuncu İpek Bağrıaçık su altı tutkunu çıktı! Enerji toplamak için yılda 2 ay dalış yapıyor         
07:47
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 02:43:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürcistan'dan Abhazya ve Güney Osetya halkına çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei