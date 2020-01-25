Gürcistan'dan Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için başsağlığı - Son Dakika
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Gürcistan'dan Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için başsağlığı

6 saat önce

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından başsağlığı ve destek mesajı yayınladı.

Gürcistan'dan Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için başsağlığı, System.String[]

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından başsağlığı ve destek mesajı yayınladı.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada, " Türkiye'deki trajik depremle ilgili en derin başsağlığı ve üzüntülerimizi dile getirmek istiyoruz" denildi. Açıklamada, "Gürcistan yakın müttefiklerimize ve dostlarımıza tam dayanışmayı ifade ediyor. Türk halkının, özellikle de kurbanların ailelerinin kederini paylaşıyoruz ve tüm yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

(İHA)

Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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