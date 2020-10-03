Gürcistan'dan Ermenistan'ın iddialarına yalanlama - Son Dakika

Ermenistan'ın, Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a Suriyeli militanları naklettiği iddialarına cevap veren Gürcistan istihbaratı, Ermenistan'ın iddialarını çürüttü.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'dan işgal ettiği Dağlık Karabağ'da sivilleri de hedef alan saldırılar başlatması üzerine bölgede tansiyon yükselirken Ermenistan'dan şaşırtan bir iddia gelmişti. Ermenistan tarafı son olarak Türkiye'nin, Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a Suriyeli militanları Ermeni askerlerle savaşması için naklettiğini iddia ederken Gürcistan istihbaratı bu iddiaları çürüten açıklama yaptı.

Gürcistan İstihbarat Servisi'nin bağlı olduğu Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Grigol Liluashvili, Milli Güvenlik Konseyi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Ermenistan'ın iddialarını yalanlayarak, "Suriye'deki yasa dışı gruplara üye militanların Türkiye ve Gürcistan üzerinden Azerbaycan topraklarına ilerlediği yönündeki iddialara cevap vermek istiyorum. Bu bir yalan ve bu bilginin temeli olmadığını belirtmek istiyorum. Bu iddialar Gürcistan topraklarında ve bölgede gerilimi tırmandırıyor" şeklinde konuştu.

Liluashvili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Gürcistan Milli Güvenlik Konseyi Toplantısında, Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan süreci ve bölgedeki gergin durumu ele aldık. Olayların ve güvenlik riskleri noktasında olası senaryoları da müzakere ettik. Gürcistan Milli İstihbarat Servisi, Ermenistan ve Azerbaycan'ın ilgili birimleri ile aktif ve temas halinde. Güvenlik konuları ile ilgili tüm kararlar, bölgedeki durum dikkate alınarak ve mevcut sürecin çözümüne yönelik yüksek menfaatlere göre alınır"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geçtiğimiz günlerde Rus basınına verdiği demeçte Ermenistan'ın algı oluşturmak için ortaya attığı birçok iddiayı çürüten açıklamalar yapmış, Suriyeli militanların Azerbaycan topraklarında Ermeni güçlerine karşı savaştığı iddialarına karşı ise "10 milyon nüfuslu Azerbaycan'ın Suriyeli militanlara ihtiyacı yok" demişti. - TİFLİS