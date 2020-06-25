Gürcistan'dan getirdikleri arılarla bölgeye has bal üretmeyi amaçlıyorlar - Son Dakika

Gürcistan'dan getirdikleri arılarla bölgeye has bal üretmeyi amaçlıyorlar

Gürcistan'dan getirdikleri arılarla bölgeye has bal üretmeyi amaçlıyorlarMARDİN'de bal üreticileri, Gürcistan'dan getirttikleri ana ve saf Kafkas arılardan, bölgeye has ve kaliteli bal elde etmeyi hedefliyor.

Gürcistan'dan getirdikleri arılarla bölgeye has bal üretmeyi amaçlıyorlar

Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi

MARDİN'de bal üreticileri, Gürcistan'dan getirttikleri ana ve saf Kafkas arılardan, bölgeye has ve kaliteli bal elde etmeyi hedefliyor. 600 arı kovanı bulunan Nimet Uygar (65), "İkisinin karışımından has bir özellik çıkacak. Bölgemize uyumlu olacak" dedi.

Artuklu ilçesine bağlı kırsal Aran Mahallesi'ndeki dağlık alanlarda arıcılık yapan üreticiler, Gürcistan'dan getirttikleri ana ve Kafkas arılardan kaliteli ve bölgeye has bir ürün elde etmeyi hedefliyor. Üreticiler, 2 çeşidin karışımından ortaya çıkacak balın veriminin de iyi olacağını düşündüklerini ifade ederek, normalde yılda 3 ile 7 ton arasında bal elde ettiklerini söyledi. Arıcılar, ürettikleri balı, başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin birçok noktasına kilosunu 130 TL'den gönderiyor. Mardin Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şevket Bedirhanoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Bedirhan Bilen de üreticilerle bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

'KOVANI KOYDUM, BAL ALACAĞIM DİYE BİR ŞEY YOK'

Yaklaşık 32 yıldır arıcılık yapan 4 çocuk babası Nimet Uygar (65) mesleğine aşık olduğunu belirterek, "Arının hastasıyım, geçimimi sağlıyorum ama arıya da aşığım. Arıcılık salt kovanı koyup, bal almak değildir. Arıcılık iyi bir malzemeyle, iyi bir yerle çalışmak, bölgelerin iklim yapısını göz önüne alarak, ona göre iyi beslemek gerekir. Kovanımı koydum, bal alacağım diye bir şey yok. Şu anda iki çeşitle uğraşıyorum, Gürcistan'dan ana ve saf Kafkas arı getirtiyorum. F2'sini belfastla üretiyorum. İkisinin karışımından has bir özellik çıkacak. Bölgemize uyumlu olacak. Çünkü bizim iklim sıcak. Bu arı sıcak arısı değildir. Bunun F1'i bize gelmez. Kafkas F1'le bir sefer bal yapar ondan sonra biter. 600 arı kovanım var. Yıldan yıla bal üretimimiz değişiyor. 3 ile 7 ton arasında değişiyor. Bu benle ilgili değil, doğayla ilgili bir durum" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN BİRÇOK YERİNE GÖNDERİYORUZ'

Oğlu Osman Uygar da (36), 9 yaşından beri arıcılık yaptığını ifade ederek, "İyi bal sadece doğal bal değildir. Doğal bal olmasıyla beraber florası ne kadar yüksek ise kalite oranı da o kadar yüksek olur. Mardin'in 7 bölgesine arımızı dağıtıyoruz. Ağustos ayında arılarımızı toplayıp, ürünümüzü o şekilde çıkarabiliyoruz. Mardin'in balı flora ve lezzet olarak inanın Türkiye'ye rahatlıkla koyabileceğimiz bir yerdedir. Üretim sezonumuz mart ayında badem çiçeğiyle başlar ve ağustos ayının başında biter. Daha sonra ürünümüzü İstanbul'da satış noktalarımıza götürüyorum. İstanbul'da birçok satış noktamızda ürünümüzü kendimiz satıyoruz. Bununla birlikte kargoyla Türkiye'nin birçok yerine gönderiyoruz. Hem üretici ve hem de satıcı konumundayız. Arılarımızın kalitesini artırmak için Karacadağ ve Şırnak tarafına götürdüğümüz de oluyor" diye konuştu.

Mardin Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şevket Bedirhanoğlu da birlik olarak her zaman arıcıların yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İyi bal üretiminin sağlanması için arıcılarımızı ziyarete geldik. Arıcılarımız profesyonel olarak çalışmaktadır. Çalışmalarını yerinde izledik. Devletin bize destek verdiğini unutmamalıyız. Yetkililere teşekkür ediyoruz."

Gürcistan, İstanbul, Türkiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gürcistan'dan getirdikleri arılarla bölgeye has bal üretmeyi amaçlıyorlar - Son Dakika

Son Dakika

19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 18:01 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 17:46 Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık 17:02 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:06 Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı 15:47 Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar... 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 11:43 Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız 09:32 Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler 07:48 98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
19:14
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı
19:05
Göztepe, Galatasray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
19:00
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
18:47
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
18:34
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
18:15
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
17:59
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
17:59
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
17:53
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
17:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 19:24:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürcistan'dan getirdikleri arılarla bölgeye has bal üretmeyi amaçlıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]