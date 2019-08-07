Son Dakika Haberleri: Gürcistan'dan Putin'e Abhazya tepkisi
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Gürcistan'dan Putin'e Abhazya tepkisi

1 saat önce

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın sözde Devlet Başkanı Raul Hacimba ile görüşmesine tepki gösterdi.

Gürcistan'dan Putin'e Abhazya tepkisi, System.String[]
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın sözde Devlet Başkanı Raul Hacimba ile görüşmesine tepki gösterdi.
Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimer Kostantinid, Putin'in Rusya'nın Soçi kentinde Hacimba'yla bir araya gelmesine ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmenin, Rusya'nın Gürcistan'a uyguladığı işgal politikasının devamı olduğunu savundu.
Kostantinid, "Gürcistan ile Rusya arasında Ağustos 2008'deki savaşın 11. yıl dönümü arifesinde, Vladimir Putin'in, Sohum rejiminin lideri (Hacimba) ile bir araya gelmesi, işgal rejimlerini meşrulaştırmaktır ve yasa dışı bir girişimdir." değerlendirmesinde bulundu.
"Rusya'nın bu eylemi, Gürcistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alıyor ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ediyor." ifadelerini kullanan Kostantinid, uluslararası toplumun da Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini somut şekilde desteklediğini anımsattı.
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:36 Kaynak: AA
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