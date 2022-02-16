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Gürcistan'dan, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçıları tanıma kararına tepki - Son Dakika

Gürcistan'dan, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçıları tanıma kararına tepki

16.02.2022 14:07
Gürcistan'dan, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçıları tanıma kararına tepki

Gürcistan'da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Dumanın, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların tanınması için Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulması kararına tepki gösterdi.

Gürcistan'da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Dumanın, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların tanınması için Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulması kararına tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Zalkaliani, Ukrayna'da 16 Şubat'ın "Birlik Günü" olarak ilan edilmesi münasebetiyle Ukrayna'nın Tiflis Büyükelçiliğinde düzenlenen törene katıldı.

Zalkaliani, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını belirterek "Özgürlük mücadelesinde kardeş Ukrayna halkına dayanışmamızı ve somut desteğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Her zaman yanınızdayız çünkü özgürlük ve onun için mücadele vermenin bedelini çok iyi biliyoruz." dedi.

Rusya'nın 2008'de Gürcistan'a da saldırdığını ve bunun sonucunda ülke topraklarının yüzde 20'sinin işgal edildiğini, yüz binlerce kişinin kendi topraklarında sığınmacı olduğunu aktaran Zalkaliani, "Kardeşimiz Ukrayna bugün aynı çileyi yaşıyor. Rus Dumasının, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların tanınması için Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulması, Donetsk ve Lugansk'ı tanıma kararı rahatsız edici. Gürcistan bu eylemi kınıyor." ifadelerini kullandı.

Üçüncü bir ülkenin, Gürcistan ve Ukrayna'nın işlerine karışamayacağını ifade eden Zalkaliani, "Hiç kimsenin, özgür ülkelerin kendi kalkınma yollarını, dostlarını ve ittifaklarını seçmelerini yasaklamaya hakkı yoktur. Kardeş Ukrayna halkıyla birlikte tarihi, hak edilmiş seçimimizi yapma yolunda yürümeye devam edeceğimizden eminiz." diye konuştu.

Zalkaliani, 16 Şubat'ın sadece Ukrayna'nın değil, tüm ilerici toplumların Birlik Günü olması gerektiğini söyledi.

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Başbakan Yardımcısı, Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'dan, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçıları tanıma kararına tepki - Son Dakika


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