Gürcistan'dan Rusya'ya "provokasyon" suçlaması - Son Dakika

Gürcistan'dan Rusya'ya "provokasyon" suçlaması

05.02.2021 18:55
Gürcistan'dan Rusya'ya

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya Federasyonu'nun desteklediği Güney Osetya'nın sözde sınırını ihlal ettiği gerekçesi ile bir Gürcistan vatandaşına hapis cezası verilmesine tepki göstererek, Moskova yönetimini "provokasyon" ile suçladı.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya Federasyonu'nun desteklediği Güney Osetya'nın sözde sınırını ihlal ettiği gerekçesi ile bir Gürcistan vatandaşına hapis cezası verilmesine tepki göstererek, Moskova yönetimini "provokasyon" ile suçladı.

Bakanlık, 11 Temmuz 2020'de, Tiflis yönetimin kontrol ettiği bölgede sözde sınır hattını yasadışı şekilde geçtiği suçlamasıyla Güney Osetyalı güçler tarafından kaçırılan Gürcistan vatandaşı Zaza Gakheladze'nin, 12 yıl ve 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Tskhinvali kentinde (Güney Osetya'da) Rusya'nın işgal rejiminin yasadışı bir şekilde tutukladığı Gürcistan vatandaşı Zaza Gakheladze'nin tutukluk süresini 12 yıldan fazla süre ile uzatmasından dolayı derin endişe duymakta." ifadelerine yer verildi.

Moskova yönetiminin bir yandan Gürcistan ile diyalog ve iş birliği sürdürmek için hazır olduğunu göstermeye çalışırken, diğer yandan "Gürcistan'da istikrarsızlık oluşturmaya yönelik yıkıcı adımlar atmaya devam ettiği" savunulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uluslararası toplumu, Rus işgal rejiminin bu provokasyonunu doğru bir şekilde değerlendirmeye ve yasadışı olarak gözaltına alınan Gürcü vatandaşının derhal serbest bırakılması için etkili önlemleri almaya çağırıyoruz."

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), 2008'de yaşanan Güney Osetya Savaşı ile ilgili Gürcistan tarafından 2009'da Rusya'ya karşı açılan davada, "etnik Gürcü savaş esirlerine karşı işkence yapılması" gibi konularda, Güney Osetyalı güçler ile Rusya'nın da sorumlu tutulduğu hatırlatılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu tür yasadışı eylemler, Rusya Federasyonunun ilhaka yönelik olarak yoğunlaştırdığı faaliyetlerinden dolayı bölgedeki zaten ağır olan güvenliği ve insani durumu daha da kötüleştirmekte, gerginliği tırmandırmakta ve barış çabalarını kasten engellemektedir."

Açıklamada ayrıca, Rusya'ya, Gürcistan'a yönelik işgal politikasını durdurma, Abhazya ile Güney Osetya'dan askerlerini çekme çağrısında bulunuldu.

Kaspi Belediyesi'ne bağlı Kvemo Çala köyü sakini Zaza Gakheladze, 11 Temmuz 2020'de, Skhvilo Kalesi yakınlarında Güney Osetya'nın sözde sınır güçleri tarafından vurularak yaralanmış ve kaçırılmıştı.

Güney Osetya'nın sözde mahkemesi, Gakheladze'yi, sözde sınır hattını ihlal etmek ve bu sırada Güney Osetyalı güçlere yönelik ateş açmakla suçluyor.

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık olarak Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'dan Rusya'ya 'provokasyon' suçlaması - Son Dakika


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