Gürcistan'dan Rusya'ya siber saldırı suçlaması - Son Dakika
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Gürcistan'dan Rusya'ya siber saldırı suçlaması

20 dakika önce

Gürcistan, geçen yıl 28 Ekim'de kamu kurumları ve medya kuruluşlarının internet sitelerini hedef alan siber saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttu.

Gürcistan, geçen yıl 28 Ekim'de kamu kurumları ve medya kuruluşlarının internet sitelerini hedef alan siber saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttu.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vladimir Konstantinid, düzenlediği basın toplantısında, siber saldırıyla ilgili Gürcü tarafının uluslararası ortaklarıyla ortak soruşturma yaptığını kaydederek, "Gürcü tarafın yürüttüğü soruşturmalar ve uluslararası ortaklarıyla iş birliği sonucu siber saldırının Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanlığı tarafından planlandığı ve uygulandığı öğrenildi." dedi.

Siber saldırının amacının Gürcistan'ın ulusal güvenliği ve devlet kurumlarına zarar vermek olduğunu ifade eden Konstantinid, "Gürcistan, uluslararası hukuki ilkeler ve normlar ile Gürcistan'ın egemenliğini ihlal eden bu siber saldırıyı kınıyoruz." dedi.

Gürcistan'dan Rusya'ya siber saldırı suçlaması

Gürcistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:39 Kaynak: AA
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