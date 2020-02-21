Gürcistan'dan Rusya'ya "siber saldırı" tepkisi - Son Dakika
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Gürcistan'dan Rusya'ya "siber saldırı" tepkisi

7 saat önce

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkelerine siber saldırı düzenlemekle suçladığı Rusya'ya tepki gösterdi.

Gürcistan'dan Rusya'ya

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkelerine siber saldırı düzenlemekle suçladığı Rusya'ya tepki gösterdi.

Zurabişvili, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın, Gürcistan'daki resmi internet sitelerini hedef alarak ülkenin egemenliğine saldırdığını savundu.

Rusya'nın uluslararası hukuku çiğnediğini belirten Zurabişvili, "Rusya, 2019'da resmi internet sitelerimize yönelik siber saldırıyla, devlet kurumlarımızın faaliyetlerini felç ederek egemenlik ve ulusal güvenliğimize saldırdı, küstahça uluslararası normları çiğnedi ve Gürcistan'a karşı açık bir şekilde hibrit savaşı düzenlemeye kalkıştı." ifadelerini kullandı.

Başbakan Gakharia ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rus yönetimini suçlayarak, "Geçen yıl düzenlenen siber saldırılar, Gürcistan'ın güvenlik ve egemenliğine yönelik gerçekleşen bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gakharia, gösterdikleri destek ve dayanışma nedeniyle uluslararası ortaklarına teşekkür etti.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, 28 Ekim 2019'da kamu kurumları ve medya kuruluşlarının internet sitelerini hedef alan siber saldırılardan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

ABD'den Gürcistan'a destek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Gürcistan'a yönelik saldırılarını kınıyoruz. Rusya, Gürcistan ve başka bölgelerde sergilediği bu tavrı sonlandırmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Diğer yandan çeşitli ülkelerin dışişleri bakanlıkları da Gürcistan'a destek vererek siber saldırı nedeniyle Rusya'yı kınadı.

Rusya suçlamaları reddetti

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ise Gürcistan'ın kamu kurumları ve medya kuruluşlarının internet sitelerini hedef alan siber saldırılarla ülkesinin bir ilişkisinin olmadığını savundu.

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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