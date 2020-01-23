Gürcistan'dan Türkiye'ye NATO desteği için teşekkür - Son Dakika
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Gürcistan'dan Türkiye'ye NATO desteği için teşekkür

10 dakika önce

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, İsviçre'nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen "NATO'nun Geleceği" başlıklı oturumda Gürcistan'ın NATO ile entegrasyon sürecine verdiği destek dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Gürcistan'dan Türkiye'ye NATO desteği için teşekkür, System.String[]

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, İsviçre'nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen "NATO'nun Geleceği" başlıklı oturumda Gürcistan'ın NATO ile entegrasyon sürecine verdiği destek dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Zalkaliani, Twitter'dan Gürcistan'ın NATO üyeliği için yorulmadan çabaladığını kaydetti.

Bu süreçte Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun desteğini hatırlatan Zalkaliani, "Sevgili Mevlüt Çavuşoğlu, NATO üyeliği konusundaki amansız çabalarında Gürcistan'a cesaret verici desteğiniz için teşekkür ederiz. Mevcut zorluklar göz önünde bulundurulduğunda desteğiniz daha da önemli hale geliyor. NATO üyeliği için seçilen yolu sıkıca takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'dan Gürcistan'ın NATO üyeliğine destek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da "NATO'nun Geleceği" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, şunları söylemişti:

"Gürcistan'ı neden davet etmediğimizi anlayamıyorum. NATO üyesi olarak biz Rusya ile görece iyi ilişkilere sahip olduğumuz için eleştiriliyoruz ama Batılı dostlarımız Rusya'yı provoke etmeme bahanesiyle Gürcistan'ı davet etmek üzere anlaşmıyor. Gürcistan'ın bize, bizim de Gürcistan gibi bir NATO müttefikine ihtiyacımız var."

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:14 Kaynak: AA
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