Gürcistan'dan Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Gürcistan vatandaşlarını Çin'in Wuhan şehrinden tahliye ettiği için Türkiye'ye teşekkür etti.



Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, "Gürcistan vatandaşlarını tahliye etmek için Türkiye'den Çin'in Wuhan şehrine düzenlediği uçuş için teşekkür ediyorum. Bu tür destek eylemleri, iki ülke arasında var olan güçlü ortaklığı ve dayanışmayı daha da güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.



Çin'in Wuhan şehrinde yayılan ölümcül korona virüsüne bağlı olarak Türkiye kendi vatandaşları dışında Gürcistan ve Azerbaycan vatandaşlarını da virüsün yayıldığı yerden alıp Türkiye'ye getirdi. - TİFLİS