Gürcistan'dan Türkiye'ye Van için taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürcistan'dan Türkiye'ye Van için taziye mesajı - Son Dakika

Gürcistan'dan Türkiye'ye Van için taziye mesajı

6 saat önce

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle hayatını kaybeden 38 kişi için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Gürcistan'dan Türkiye'ye Van için taziye mesajı, System.String[]

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle hayatını kaybeden 38 kişi için Türkiye'ye başsağlığı diledi.


Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Van'da yaşanan çığ felaketi sonucunda hayatını kaybeden 38 kişi için, "Türkiye'nin doğusundan gelen çığ haberini büyük bir üzüntüyle karşıladık. Çığda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaşıyor ve başsağlığı diliyoruz. Onlarla dayanışma içerisindeyiz" ifadelerini kullanarak Türkiye'ye başsağlığı diledi. - TİFLİS

Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:22 Kaynak: İHA
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