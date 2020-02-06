Gürcistan'dan Türkiye'ye Van için taziye mesajı - Son Dakika

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Gürcistan'dan Türkiye'ye Van için taziye mesajı
6 saat önce
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle hayatını kaybeden 38 kişi için Türkiye'ye başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:22 Kaynak: İHA
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle hayatını kaybeden 38 kişi için Türkiye'ye başsağlığı diledi.
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Van'da yaşanan çığ felaketi sonucunda hayatını kaybeden 38 kişi için, "Türkiye'nin doğusundan gelen çığ haberini büyük bir üzüntüyle karşıladık. Çığda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaşıyor ve başsağlığı diliyoruz. Onlarla dayanışma içerisindeyiz" ifadelerini kullanarak Türkiye'ye başsağlığı diledi. - TİFLİS
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