Gürcistan'dan Ukrayna'ya 100 ton insani yardım - Son Dakika

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin talimatı üzerine Ukrayna'ya 100 tonluk insani yardım gönderildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, birçok ülkeden Ukrayna'ya çeşitli yardımlar yapılıyor. Gece saatlerinde Ukrayna'ya gönderilen büyük miktarda insani yardımla bağlantılı olarak Gürcistan Hükümet Yönetimi'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin talimat vermesi üzerine Ukrayna'ya 100 ton insani yardım gönderildi" ifade edildi. Hükümet Yönetimi Başkanı İlya Darçiaşvili, Sağlık Bakanı Zurab Azaraşvili ve diğer yetkililerinde katılımı ile Tiflis Uluslararası Havalimanı'ndan gece saatlerinde gerçekleşen insani yardım yükleme ve gönderme işlemleri esnasında yapılan açıklamada, "Gürcistan'dan Ukrayna'ya gönderilen insani yardım, ilk yardım çantalarını, 30'dan fazla ilaç türünü, oksijen konsantrelerini ve diğer insani yardımları içeriyor. Ayrıca Gürcistan, Ukrayna'ya belirli miktarda kan ve kan bileşenleri de sağlarken, kan nakli için malzemeler de gönderdi. Ukrayna, Lublin üzerinden gönderilen insani yardımlara ulaşacak" ifadelerine yer verildi.

(İlkin Hüseynov/ İHA)