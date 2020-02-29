Gürcistan Devlet Başkanından, Korona virüse karşı maskeli önlem - Son Dakika
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Gürcistan Devlet Başkanından, Korona virüse karşı maskeli önlem

16 dakika önce

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, dünyaya korku salan Korona virüs salgınına karşı tıbbı maske takarak halk otobüsüne bindi ve #SafetynotFear hashtagiyle sosyal medya kampanyası başlattı.

Gürcistan Devlet Başkanından, Korona virüse karşı maskeli önlem, System.String[]

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, dünyaya korku salan Korona virüs salgınına karşı tıbbı maske takarak halk otobüsüne bindi ve #SafetynotFear hashtagiyle sosyal medya kampanyası başlattı.

Gürcistan'da Korona virüs vakalarına rastlanmasıyla harekete geçen Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, #SafetynotFear hashtagiyle maske takıp otobüse bindiği fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Korkulmaması gerektiğini belirten Zurabişvili, "İnsanlara göstermeliyiz ki güvenlik sakin ve tedbirli olmaktır" ifadelerini kullandı.

Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
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