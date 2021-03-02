Son dakika haberi: Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani, Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani 3 Mart'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette, Gürcistan ile ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konuları hakkında ve güncel bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

(Mevlüt İşli/İHA)