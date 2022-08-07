Rusya-Gürcistan savaşının 14. yıl dönümü - Son Dakika
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Rusya-Gürcistan savaşının 14. yıl dönümü

07.08.2022 16:18
Rusya-Gürcistan savaşının 14. yıl dönümü

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile Gürcistan arasında 2008'de yaşanan ve Güney Osetya savaşı olarak da bilinen çatışmaların 14. yıl dönümü vesilesiyle Rusya'ya "askerlerini Gürcü topraklarından çekme" çağrısında bulundu.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile Gürcistan arasında 2008'de yaşanan ve Güney Osetya savaşı olarak da bilinen çatışmaların 14. yıl dönümü vesilesiyle Rusya'ya "askerlerini Gürcü topraklarından çekme" çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın, Ağustos 2008'de Gürcistan'a saldırdığı ifade edildi.

Açıklamada, "Rusya tarafından, Gürcistan'ın bölünmez bölgeleri olan Abhazya ile Tskhinvali (Güney Osetya) yasadışı işgal edildi ve sözde özgür devletleri olarak tanındı." ifadelere yer verildi.

Rusya işgal eylemleri sürdürüyor

Rusya'nın, 2008'de Avrupa Birliği'nin (AB) de arabuluculuğuyla imzalanan ateşkes anlaşmasına bugüne kadar uymadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya, işgalin 14. yıl dönümünde, 12 Ağustos 2008'de AB aracılığı ile imzalanan ateşkes anlaşmasına uymuyor ve işgal altında olan bölgeler üzerindeki yasadışı kontrolünü genişletiyor."

Açıklamada, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği söz konusu iki bölgeden yüz binlerce Gürcü'nün sürgün edildiği ve bugüne kadar evlerine dönemediği vurgulandı.

Ayrıca bölgelerde yaşayanların insan haklarının bugüne kadar ağır bir şekilde ihlal edildiği ve tüm bunlardan Rusya'nın sorumluluğu altında olduğu kaydedilen açıklamada, tüm zorluklara rağmen Tiflis yönetiminin barışçıl politikayı izlemeye devam ettiği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmakla Avrupa'ya yönelik büyük tehdit yarattığı savunulan açıklamada, bu durumda uluslararası toplumun Rusya'nın yasadışı eylemlerine tepki göstermesi gerektiği vurgulandı.

Rusya'ya askerlerini Gürcistan'dan çekme çağrısı

Rusya'nın, Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde yasadışı olarak kendi askeri birliklerini bulundurmaya devam ettiği bilgisi verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'na, Gürcistan'a karşı yasadışı ve kışkırtıcı eylemleri durdurması, Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyması, 12 Ağustos 2008 tarihli ateşkes anlaşması kapsamında AB'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi, askeri güçlerini Gürcistan topraklarından çıkarması ve işgal altındaki bölgelerin sözde bağımsız tanıma kararını değiştirmesine çağırıyor."

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Güney Osetya, Gürcistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya-Gürcistan savaşının 14. yıl dönümü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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