Gürcistan Dışişleri, İdlib'deki Türk askerlerine yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika

Gürcistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandre Khvtisiaşvili, dün İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine yönelik saldırısından endişe duyduklarını belirterek, "Stratejik ortağımız Türkiye'yi destekliyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türk halkına başsağlığı diliyoruz. Esed rejimi ile müttefikleri tarafından düzenlenen saldırılar durdurulmalı." dedi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Khvtisiaşvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim'le Tiflis'teki Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Sevim, İdlib'deki rejim saldırısına ilişkin detayları paylaştı.

Khvtisiaşvili, "Türkiye bizim stratejik ortağımız ve dostumuzdur. İdlib'de Esed rejimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik düzenlenen saldırıdan dolayı endişe duyuyoruz. Gürcistan stratejik ortağı Türkiye'yi destekliyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türk halkına başsağlığı diliyoruz. Esed rejimi ve müttefikleri tarafından düzenlenen saldırılar durdurulmalı." şeklinde konuştu.

Esed rejim güçlerinin dün gece İdlib'de TSK mensuplarına karşı yaptığı hava saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.