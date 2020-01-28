"Gürcistan Enerji Haftası 2020" forumu başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Gürcistan Enerji Haftası 2020' forumu başladı - Son Dakika

"Gürcistan Enerji Haftası 2020" forumu başladı

6 saat önce

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı toplam 15 ülkeden çeşitli şirketlerin katıldığı "Gürcistan Enerji Haftası 2020" forumu başladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı toplam 15 ülkeden çeşitli şirketlerin katıldığı "Gürcistan Enerji Haftası 2020" forumu başladı.

Bir otelde düzenlenen foruma, toplam 15 ülkeden 300 delege katılıyor.

Forumda, Türkiye'den Gürcistan'a enerji alanında yatırımı yapan ve burada faaliyet gösteren firmalar da yer alıyor.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, forumun açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinin böylesi bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Turnava, Gürcistan'ın Türkiye ve Avrupa ile enerji alanında yakın iş birliği yaptığını ifade ederek, ülkeye doğrudan enerji yatırımları çekmek için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Gürcistan'ın enerji piyasasını Avrupa'nın piyasasına benzetmeyi amaçladıklarını aktaran Turnava, "Gürcistan hükümeti ve Bakanlığımız, enerji sektöründe büyük bir enerji reformunu gerçekleştiriyor. Reformun amacı enerji pazarımızı Avrupa enerji piyasasına benzetmek, daha açık, daha rekabetçi olması, müşterilerimizin ise daha güvenli hale getirilmesidir." dedi.

Turnava, ülkesinde rüzgardan enerji üretilmesi için projeler uygulandığını vurgulayarak "Ayrıca güneş enerjisi projeleri başlatmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Forum, 30 Ocak'ta sona erecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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