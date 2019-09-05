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Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan TFF'ye ziyaret

1 saat önce

Gürcistan Futbol Federasyonu Başkanı Levan Kobiashvili, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan TFF'ye ziyaret, System.String[]

Gürcistan Futbol Federasyonu Başkanı Levan Kobiashvili, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Gürcistan Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Kakha Chumburidze ve Genel Sekreter David Mujiri de bulundu. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Gürcistan, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:49 Kaynak: İHA
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