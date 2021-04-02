"Gürcistan" gazetesi 100 yıldır Gürcistan ve Azerbaycan halkları arasında dostluk köprüsü kuruyor - Son Dakika

"Gürcistan" gazetesi 100 yıldır Gürcistan ve Azerbaycan halkları arasında dostluk köprüsü kuruyor

02.04.2021 11:16

Gürcistan'da 1921'den bugüne sadece Azerbaycan Türkçesiyle yayımlanan "Gürcistan" gazetesi, 100 yıldır Gürcistan ile Azerbaycan halkları arasında adeta bir dostluk köprüsü haline geldi.

Gürcistan'da 1921'den bugüne sadece Azerbaycan Türkçesiyle yayımlanan "Gürcistan" gazetesi, 100 yıldır Gürcistan ile Azerbaycan halkları arasında adeta bir dostluk köprüsü haline geldi.

Kuruluşundan bu yana haftada bir kez yayımlanan ve 12 bin 991 tiraja sahip gazete, Gürcistan'da Azerbaycan Türkçesini konuşan vatandaşlara ülkenin en önemli gelişmelerini aktarıyor.

Sanat, kültür, siyaset, spor ve ülkenin gündeminde olan tüm aktif konuları yakından takip eden gazetenin Baş Redaktörü Khaladdin Yolcuyev, 30 Mart'ta gazetenin kuruluşunun 100. yaşını kutladığını belirterek, "Gazetemiz artık bir asırdır faaliyet göstermekte. Bu çok gurur verici hepimiz için. Gazete ilk kez 30 Mart 1921'de Azerbaycan Türkçesiyle basıldı." dedi.

Yolcuyev, gazetenin Gürcistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Gürcistan'da milli azınlıklar arasındaki bağların güçlendirilmesine hizmet ettiğini, bölgedeki gazeteciliğe de önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Gazetenin adının tarihi boyunca birkaç kez değiştirildiğini ve en son Sovyetlerin dağılmasının ardından 1993'te "Gürcistan" adı verildiğini anlatan Yolcuyev, şunları kaydetti:

"Bu gazete Gürcistan'daki Azerbaycan halkının varlığının bir göstergesidir. Gazete Azerbaycanlıların dilinin korunmasını ve ülkedeki gelişmeleri doğrudan öğrenmesini sağlıyor."

Gazetenin haftada 2 bin adet basıldığı ve ülkede Azerbaycanlıların yoğun yaşadığı Marneuli, Bolnisi, Dmanisi, Gardabani, Lagodekhi ve diğer kentlerine ulaştırıldığı bilgisini paylaşan Yolcuyev, "Her hafta yayımlanan gazetenin sayfalarında ana vatanımız Gürcistan ve dünyadaki haftalık gelişmeler yer alıyor." şeklinde konuştu.

43 yılını gazeteye adayan ünlü fotoğrafçı Ayvazov

Ülkenin önde gelen foto muhabirlerinden, "Gürcistan" gazetesinde 1977 yılından beri çalışan Şakhveled Ayvazov da 43 yıldır bu gazetede çalışmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Çeçenistan, Afganistan, Abhazya, Güney Osetya gibi 7 savaş bölgesinde de fotoğraf çeken ve aynı zamanda bugüne kadar Associated Press'in Kafkasya bölgesi foto muhabirliğini de yürüten 64 yaşındaki Ayvazov, "Gazetemiz, Gürcüce bilmeyen vatandaşlarımıza başta siyaset olmak üzere tüm alanlardaki gelişmelerle ilgili haber üretmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Gürcistan gazetesi 100 yıldır Gürcistan ve Azerbaycan halkları arasında dostluk köprüsü kuruyor
Gürcistan gazetesi 100 yıldır Gürcistan ve Azerbaycan halkları arasında dostluk köprüsü kuruyor
Gürcistan gazetesi 100 yıldır Gürcistan ve Azerbaycan halkları arasında dostluk köprüsü kuruyor
Gürcistan gazetesi 100 yıldır Gürcistan ve Azerbaycan halkları arasında dostluk köprüsü kuruyor

Azerbaycan, Gürcistan, Siyaset, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Gürcistan' gazetesi 100 yıldır Gürcistan ve Azerbaycan halkları arasında dostluk köprüsü kuruyor - Son Dakika


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