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Gürcistan Halk Dansları Topluluğu Nevşehir'de sahne aldı

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri çerçevesinde, Gürcistan Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu.

Gürcistan Halk Dansları Topluluğu Nevşehir'de sahne aldı, System.String[]

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri çerçevesinde, Gürcistan Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu.


Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilki düzenlenen etkinlik, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.


Etkinlikte, Gürcistan Halk Dansları Topluluğu bünyesindeki Megobroma ve Sametou gruplarınca gösteri sunuldu.


Ülkelerine ait yöresel kıyafetlerle sahneye çıkan, yaşları 8-17 arasında değişen grup üyelerinin sahne performansı beğeniyle izlendi.


Gösteri sonunda Nevşehir Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut ve Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir tarafından grup üyelerine günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

Gürcistan, Kapadokya, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:32 Kaynak: AA
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