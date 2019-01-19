Son Dakika Haberleri: Gürcistan Heyeti Artvin'de

Gürcistan Heyeti Artvin'de

1 saat önce

Gürcistan'ın Batum Anayasa Mahkemesi Başkanı Zaza Tavadze ile Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, çeşitli ziyaret ve gezilerde bulunmak üzere Artvin'e geldi.

Gürcistan Heyeti Artvin'de, System.String[]
Gürcistan'ın Batum Anayasa Mahkemesi Başkanı Zaza Tavadze ile Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, çeşitli ziyaret ve gezilerde bulunmak üzere Artvin'e geldi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Gürcü heyetinin onuruna dünyanın en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe Sosyal Tesislerinde kahvaltı verdi.

Kahvaltıya Vali Doruk'un yanı sıra Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş ile Gürcistan heyetindeki ilgililer katıldı.

Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Gürcistan'ın dost ve kardeş ülke olduğunu söyledi.

Gürcü heyetini yeryüzü cenneti Artvin'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Doruk, özellikle son yıllarda Gürcistan ile her alanda mevcut iyi ilişkilerin artarak devam ettiğini anlattı.

Tavadze de Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesinin Gürcistan'ı sevindirdiğini vurguladı.

Türkiye ile Gürcistan arasında çok güzel ilişkiler olduğuna dikkati çeken Tavadze, şunları kaydetti:

"Sınır komşumuz Artvin'i çok seviyoruz. İki ülke ilişkilerinin her alanda daha da gelişmesi için fikir alışverişinde bulunduk. İyi ve örnek alınabilecek birlik ve beraberliğimiz var. İki ülke arasındaki dayanışma bizlere güç veriyor. Bunu her iki ülke olarak çok iyi biliyoruz. Buradaki ziyaretin ardından benim dede vatanım olan Şavşat ilçesine gideceğiz. Doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı bulacağız. Şavşat Kaymakamı ile Belediye Başkanını ziyaret edeceğiz. Türk heyetini en kısa zamanda ülkemizde görmeyi arzuluyoruz."

Program, Atatürk heykelinin önünde çektirilen fotoğrafın ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:12 Kaynak: AA

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